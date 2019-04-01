Не узнать: Анна Седокова шокировала переменами во внешности

Популярная певица Анна Седокова, которая недавно похвасталась подросшим сыночком Гектором, поразила своих поклонников новыми фото в Instagram. Артистка опубликовала серию снимков, на которых изменилась до неузнаваемости.

Вместо привычных длинных рыжих локонов на голове у знаменитости красуется короткая мужская стрижка, да еще и темного цвета. Но даже это не самое поразительное - еще у Анны на лице можно увидеть внушительные усы. Конечно же, как видно на следующих кадрах, они накладные.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Вероятно, таким образом певица решила отметить международный День смеха, а потому примерила необычный парик. Седокова запечатлена сидящей за столом в белой рубашке. Девушка корчит смешные рожицы, а на некоторых фото держит в руках ножницы.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной, а если перемен нет, нужно стать переменой", - глубокомысленно прокомментировала публикацию певица.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры поздравляют Анну с первым апреля и отмечают, что короткая стрижка ей очень даже идет.

"И тебя с первым апреля! кто-нибудь поверил, что секси Седакова променяет свою рыжую шевелюру на пацанячью притчу?";

"С 1 апреля)) Фотографии огонь. Такая классная. Любимая";

"Ахаха)) Никогда в жизни бы не узнала )))). Все таки ваши длинные волосы шикарные, и очень украшают вас! С праздником! Спасибо, за хорошее настроение! ))";

"Кончита Вюрст тихо плачет в сторонке!)))";

"Короткая стрижка отлично показывает какие у тебя красивые черты лица";

"Я думаю это 1 апрельская шутка";

"Даже в парике прекрасна";

"Неее...слишком красивый мужик";

"Какая же ты сексуальная с такой прической";

"Какой интересный имидж Аня, Вы здесь как Виктория Бекхэм, в ее лучшие годы. Один в один";

"А между прочим вам очень идет, строгий безупречный вид. в политику можно";

"Здесь на фото так выражены ваши глаза и губы.Аня, вы по особенному красивы";

"Классно выглядишь", - делятся своими впечатлениями от нового имиджа артистки пользователи сети.

Напомним, ранее Анна Седокова смутила близкого мужчину откровениями.

К слову, Анна Седокова вызвала восторг нарядом с леопардовым принтом.