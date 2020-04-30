Ужасные эксперименты: Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пара поделилась личными признаниями

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отвественно отнеслись к карантинным мерам в стране и ушли на самоизоляцию в своем частном доме. Пара не унывает и постоянно придумывает что-то новое и интересное для поклонников, а заодно и с головой погрузилась в блогерство, ведь общие интересы сближают как ничто. Вова начал вести кулинарное шоу о том, как не развестись на карантине, делиться рецептами и историями из жизни. Надя также развивает собственный влог – делает с поклонниками зарядку и учит делать макияж. Звездная пара не против выйти в прямой эфир с коллегами и обсудить что-то интересное и актуальное. Так, Надя и Вова "появились" в студии программы "Вечерний Ургант". Ведущий Иван Ургант выпытал у них о ссорах на карантине и переменах в жизни в период самоизоляции.

Так, Надя "пожаловалась", что муж очень много готовит, в большинстве случаев его мастер-классы у плиты попадают в личный влог.

"Это ужасные эксперименты. Он очень много готовит, каждый день и по два раза. Я стала поправляться, чему я, кстати, очень рада, потому что мечтала поправиться немножко. Готовит он нереально и раздает советы всем мужчинам, как баловать своих женщин", - призналась Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вова же заявил, что один раз поссорился с певицей и то сделал это в профилактических целях.

"Мы один раз поссорились, но эта была вынужденная ссора. Потомучто мы за месяц, почти полтора месяца карантина и самоизоляции поняли, что это ненормально, когда все хорошо. Чисто для профилактики. Это была ссора из серии "почему ты не положила тарелку в посудомойку". И ничего не получилось. Я закинул новость, а Надя не отреагировала", - рассказал муж певицы.

"У меня были варианты из серии: "А твоя мама соблюдает самоизоляцию?" Надя говорит: "Да". "Тогда ты, может, поедешь к маме?" С таких сторон заходил. Или: "Может, сегодня салатик поешь, потому что ты поднабрала", - со смехом признался в своей "подрывной деятельности" Владимир.

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

Также Надя вспомнила о распаде дуэта "Время и Стекло", вокалисткой которого была десять лет. Последняя видеоработа коллектива, клип на песню "Навсегда и никогда" растрогал даже ее мужа.

"Я честно проронил слезу, потому что там были кадры с того момента, когда мы познакомились с Надей первый раз. Это было девять лет назад. Это было так трогательно", - отмечает Дантес.

Ранее Надя Дорофеева показала новую прическу и сменила имидж на карантине.