Увидела во сне: Бабкины рассекретили необычное имя новорожденного сына

На днях в семье украинского артиста Сергея Бабкина произошло радостное событие - его жена Снежана 18 июня родила ему сына. Он стал третьим ребенком в звездной семье. Счастливые родители рассказали, какое имя они дали новорожденному и почему именно его. Об этом они поведали в интервью "КП в Украине".

По словам Снежаны, ей приснился сон, в котором ее сын сам назвал ей свое необычное имя - Елисей. Причем это произошло еще несколько лет назад, однако она знала, что это обязательно случится.

"Не мы выбрали, мне приснился малыш и сказал свое имя. Как у меня часто бывает, все приходит в снах. Так и в этот раз – он пришел ко мне во сне. Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю. Вода – очень-очень чистая и глубокая. Нереальное воспоминание. Плыву, но не понимаю куда. В какой стороне берег – не знаю. И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха. Кажется, это какое-то морское чудовище, кит или скат. Я пристально смотрю вниз, но глубина нереальная, дна совсем не видно. Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: "Кто ты?" А он говорит мне: "Я – твой". "Как тебя зовут?" - спрашиваю его. На что он мне отвечает: "Елисей". Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись - у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прям какая-то магия", - поделилась Бабкина.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Как рассказали супруги, рожали они вместе - Сергей присутствовал на родах и изо всех сил поддерживал любимую. Снежана уверена, что подобный опыт очень важен для отношений в семье.

"Он с самого начала был намерен рожать со мной. Во-первых, я не заставляла и его спрашивала. На что он отвечал: "А как по-другому!" Во-вторых, считаю, что это не только женское дело. Каждый мужчина должен присутствовать на родах. Плохо ему, потеряет ли он сознание – все это лично меня не интересует. Ну правда! У меня четкая позиция, что для крепости семьи рожать вместе очень важно. Это очень большая поддержка и помощь женщине, даже если мужчина сидит в уголочке. Мне кажется, это очень сплачивает и это очень нужно для дальнейших отношений", - считает танцовщица.

Фото Сергей Бабкин с сыном Елисеем (YULA COMPANY)

Она также отметила, что чувствует себя отлично и очень счастлива.

"Чувствую себя волшебно! Я в раю! Я счастлива! Я счастлива, что Сережа всегда был рядом. Без него я бы не справилась! Он такой смелый, такой заботливый. С ним вообще ничего не страшно было. А еще для меня настоящим сюрпризом и неожиданностью стало видео, которое подготовил Сережа, и стих, который он посвятил нам с малышом! Я проплакала его целиком, но это были слезы абсолютного счастья! Я только и делала, что в слезах повторяла: так приятно, такое счастье!" - призналась Бабкина.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Новоиспеченный отец полностью с ней солидарен.

"Просто сказать, какой я сейчас счастливый, – это ничего не сказать, это уже другой уровень счастья, восприятия. Мы смеемся, плачем, опять смеемся! Мы так переживали и волновались, но все прошло прекрасно! Спасибо всем на этом свете: нашим ангелам-хранителям, нашим любимым, родным, всем, кто за нас переживал, кто думал о нас в это время, ждал вместе с нами: спасибо Энергии, Космосу, Вселенной!" - поделился эмоциями музыкант.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины также воспитывают 12-летнего сына Артура и 8-летнюю Веселину. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины с детьми (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем. По ее словам, она хотела сохранить память об этом прекрасном периоде в их жизни.

Ранее беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть.Она также сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане и призналась, что она далась ей нелегко.