Когда устаешь: Алена Винницкая вспомнила о лечении в психиатрической больнице

Алена Винницкая (фото: пресс-служба артистки)

Адена переживала неприятный период жизни

В эксклюзивном интервью ведущая программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" Алена Винницкая рассказала, почему после 20 лет успешной карьеры в шоу-бизнесе решила взять тайм-аут. Ранее Алена рассказала о "своей" системе питания и стройности!

Популярная артистка, бывшая участница группы "ВИА гра" и ведущая программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая в эксклюзивном интервью журналу "Отдохни!" впервые рассказала о "профессиональном выгорании". Звезда призналась, почему, построив успешную карьеру, ей пришлось отказаться от многого и стать "обычной" женщиной.

"Я в шоу-бизнесе почти 20 лет. За это время человек может устать, истощиться. И я не просто артист, а еще и автор-исполнитель – сама все себе писала, за исключением работы в группе "ВИА Гра". Наступает такое время, когда устаешь. Психологи называют это очень модными словами: «человек перегорел». Наверное, то же самое пять лет назад произошло и со мной", – признается Алена Винницкая.

Артистка признается – ей было сложно принять новую себя, перестроиться на быт, стать «обычной семейной женщиной», но это время научило ее многому.

"Мне было сложно: я привыкла к бешеному ритму, ежедневным переездам, жизни в гостиницах. Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома. Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что произошло со мной в жизни. Поменялась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость", – рассказала ведущая программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

По словам Алены Винницкой, в жизни каждого человека наступает период усталости и выгорания. В это время нужно от чего-то отказаться, иначе можно потерять гораздо большее. Она нашла в себе силы остановиться, а с остальным ей помогли справиться профессионалы.

"Я научилась находиться в одиночестве, быть сама с собой. Артисты, даже мирового уровня, очень страдают, когда их востребованность падает. Многие спиваются, становятся больными людьми, с ними происходят страшные вещи. Уметь быть человеком самодостаточным, принимать себя в любой ситуации таким, какой ты есть, – великое искусство. Это даже больше, чем быть артистом, – признается Алена Винницкая в эксклюзивном интервью. – У меня было много разного... Сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя. И все равно благодарна судьбе, что так все произошло".

Напомним, ранее Ефросинина в купальнике мощно обратилась к хейтерам.