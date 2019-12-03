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"Уровень сексуальности зашкаливает": Влад Яма взорвал сеть архивным фото

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Хореграф поделился своим студенческим снимком

Известный украинский хореограф и судья шоу Танцы со звездами Влад Яма в свое время стал известен именно благодаря этому проекту. Тогда, танцуя в паре с Натальей Могилевской, он уже обзавелся привычным всем имиджем - а именно, бритой головой. Однако Влад выглядел так не всегда - что и доказал архивный снимок, опубликованный танцовщиком в Instagram.

Яма решил поделиться фото времен своего студенчества и проживания в общежитии. В кадре он позирует у обшарпанной стены в джинсах-клеш и черном свитере с белым воротничком, но больше всего поражает его прическа - на голове у будущей звезды еще красуется довольно пышная шевелюра! Снимок сделан 16 лет назад.

"Будьте осторожны - уровень сексуальности зашкаливает!... Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?..." - прокомментировал хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фото вызвало настоящий фурор в сети и быстро набрало более 10 тысяч лайков и сотни комментариев.

  • Убил. Седьмое небо
  • Это такие джинсы что или )
  • О прическа
  • А стойка яка, а волосся
  • Здалось, що це ваш батько. теперішній стиль вам пасує набагато краще
  • Красавчик
  • Причёска огонь. сейчас лучше
  • Я б ніколи не впізнала б вас
  • Леопольд))
  • Такой прикольный с волосами. На жаль или на радость не приходилось жить в общяге!
  • Та ти шо)))) Мачо)))
  • Другой человек
  • Ого. Не узнать прям. Класс
  • точно зашкаливает

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой Лилианой.

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