"Уровень сексуальности зашкаливает": Влад Яма взорвал сеть архивным фото

Известный украинский хореограф и судья шоу Танцы со звездами Влад Яма в свое время стал известен именно благодаря этому проекту. Тогда, танцуя в паре с Натальей Могилевской, он уже обзавелся привычным всем имиджем - а именно, бритой головой. Однако Влад выглядел так не всегда - что и доказал архивный снимок, опубликованный танцовщиком в Instagram.

Яма решил поделиться фото времен своего студенчества и проживания в общежитии. В кадре он позирует у обшарпанной стены в джинсах-клеш и черном свитере с белым воротничком, но больше всего поражает его прическа - на голове у будущей звезды еще красуется довольно пышная шевелюра! Снимок сделан 16 лет назад.

"Будьте осторожны - уровень сексуальности зашкаливает!... Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?..." - прокомментировал хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фото вызвало настоящий фурор в сети и быстро набрало более 10 тысяч лайков и сотни комментариев.

Убил. Седьмое небо

Это такие джинсы что или )

О прическа

А стойка яка, а волосся

Здалось, що це ваш батько. теперішній стиль вам пасує набагато краще

Красавчик

Причёска огонь. сейчас лучше

Я б ніколи не впізнала б вас

Леопольд))

Такой прикольный с волосами. На жаль или на радость не приходилось жить в общяге!

Та ти шо)))) Мачо)))

Другой человек

Ого. Не узнать прям. Класс

точно зашкаливает

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой Лилианой.