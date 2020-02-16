Уникальная девочка: Маша Ефросинина восхитила редким фото дочки-именинницы

Маша Ефросинина не привыкла демонстрировать семейное счастье на камеру. В ее профиле не часто можно увидеть фото с мужем Тимуром Хромаевым, а вот сын Александр позирует для маминых "сториз" и постов в Instagram охотно. Дочь теледивы Нана категорически отказывается появляться в кадре и запрещает маме снимать себя. 16 февраля девочка празднует 16-летние. По такому поводу теледива разместила снимок Наны в Instagram и показала домашние кадры с участием именинницы.

На солнечном фото она позирует со скромным букетом полевых цветов. Ее волосы распущены, а на самой девочке легкий белый наряд с мелким цветочным принтом и коротким рукавом.

"Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе всё-всё без остатка! С Днем Рождения", - подписала кадр Маша. "Плачу с утра", - оставила подпись ведущая под фото десерта со свечами в виде цифры "16".

Фото: дочь Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Куколка моя любимая. Ты очень красивая, самая лучшая! Я хочу, чтобы у тебя все-все-все в жизни получилось так, как ты хочешь. Люблю тебя, моя зайка!" - пожелала ведущая девочке, снимая именниицу на камеру.

На Нане - розовый корсетный топ без бретелей и светлые джинсы с завышенной талией, волосы девочка предпочла распустить и завила концы прядей. "И я люблю тебя", - ответила девочка маме.

Фото: день рождения дочери Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши присоединились к поздравлениям и отметили, что девочка растет похожей на ведущую.

Красуня

С днем рождения! Очень красивая доченька! Пусть будет счастлива

Дуже гарна дівчинка. Здоров'я усім Вам

Маша, как же Нана на Вас похожа! С днем рождения девочку

Как же вы похожи, с днем рождения

Дочурка красотка у вас

Дуже гарна. Вся в маму

Красивая и взрослая! Мария, с именинницей вас!

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина сделала чистосердечное признание в типичной женской слабости, и рассказала о внушительном гардеробе.