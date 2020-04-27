Уничтожения на поражение: Ефросинина мощно высказалась по поводу скандала с Тодоренко

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также призвала не устраивать травлю в сети

Скандал с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии не утихает. Теперь украинские и российские знаменитости спешат принять свою позицию в этом вопросе. К примеру, Слава Каминская из “НеАнгелов” и Никита Добрынин (Холостяк-9) призвали прекратить “травлю” в отношении Тодоренко. “Чем все эти злые комментарии со стороны медиа и хейтеров в сети лучше Регины? Чем добрее или мудрее? Я против насилия и я против травли”, — отметил Добрынин. Также своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделилась украинская телеведущая, Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. Отметим, что Ефросинина также известна своей активной деятельностью в противодействии домашнему насилию в Украине!

Поначалу Маша поделилась кошмарной историей одной из жертво домашнего насилия. Телеведущая подчеркнула, что такой вид насилия начинается с психологического террора, а затем начинаются побои.

“Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор.

В одном из приютов я познакомилась с молодой женщиной. Муж её уничтожал психологически за то, что она… нарожала ему детей! То есть он не хотел предохраняться, его не волновало, как скажутся на здоровье его жены четыре беременности подряд. Зато нашел себе объект для извержения своей жестокости. Уверена, на эту историю найдутся реакции: «сама виновата/почему позволяла?» А ведь у каждой жертвы насилия есть на это ответ. Он свой, и она имеет на него право. Психологи объясняли мне, что они никогда не вымогают у женщины причины, почему она жила с тираном — они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась. Ведь, раз она обратилась за помощью, свои ошибки она понимает”, — подчеркивает Ефросинина.

Далее телеведущая затронула тему скандала с Тодоренко. Телеведущая также призвала прекратить травлю. Ведь травля в сети сегодня превратилась “в новое орудие уничтожения”.

“Теперь к сути. История с Региной Тодоренко преподнесла нам всем несколько звонких уроков:⠀

1. Лидеры мнений нынешнего поколения — это люди, за которыми все массово следят не потому, что они супер эксперты в любой социальной теме! А потому что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соц сетях! У них нет ставней на окнах быта и личных перипетий! Любая их ошибка или экспертная оценка, и особенно в острой тематике — это гигантский риск быть свергнутым со своего же пьедестала!

2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие «поборники» борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, не взирая на её раскаяние и даже покаяние! Не напоминает историю той, что «нарожала»? Вроде, и не хватило чего-то (одной самолюбия, второй понимания темы), чтобы избежать такой ситуации, но расплата за содеянное в разы жёстче-чудовищная публичная инквизиция!

3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе. Мы боремся с домашним насилием, боясь, что дети и подростки, видя это дома, переймут такую модель. Но пока будут осуществляться эти публичные казни, столько и будет закладываться в молодые головы жестокость, как норма.

Сегодня массовая травля в сетях — это новое орудие уничтожения! Уничтожения без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожения милосердия! Уничтожения на поражение!” — подытожила Ефросинина.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что 23 апреля Регина Тодоренко и Влад Топалов дали совместное интервью для Peopletalk. В нем была затронута тема недавних громких расставаниях знаменитостей и о того, почему они публично заявляют о проблемах в отношениях и домашнем насилии.

«Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьёт”. Что с мозгами происходит в этот момент? — сказала Тодоренко. — А ты не задумывалась, почему он тебя бьёт? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

Высказывание Регины вызвало волну возмущения в социальных сетях. Телеведущую осудили за то, что она обвинила в насилии пострадавших от него. Как результат, Журнал Glamour принял решение лишить Регину Тодоренко звания “Женщина года”. Также с Тодоренко прервали сотрудничество ряд брендов.