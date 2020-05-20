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Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть "унылым" образом "царевны Несмеяны"

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 20:31
Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть "унылым" образом "царевны Несмеяны"
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда вновь нарвалась на критику

Виктория Бекхэм не устает радовать поклонников новинками своих брендов. В этот раз 46-летняя бизнесвумен и признанная икона стиля показала очки из новой коллекции. Их она примерила сама, опубликовав селфи. Классическая и уже ставшая культовой модель в пол-лица вызвала фурор у подписчиков Виктории. Поклонники принялись хвалить супругу Дэвида Бекхэма и ее умение создавать стильные вещи. Не обошли стороной и красоту 46-летней дивы.

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

  • Идеальная женщина! Мама и жена
  • Виктория-красотка
  • Вики
  • Обожаю их
  • Стиль никогда не постареет
  • Ты выглядишь сногсшибательно
  • Очень красивая Виктория
  • Такая красивая
  • Люблю тебя
  • Великолепная леди

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Но нашлись и те, кому лицо Виктории показалось унылым. Как бывало и раньше, Викторию принялись упрекать в «неулыбчивости».

  • Мне нравится эта картинка, но ты выглядишь слегка «потрепанной». Не уверена, что хорошо подобрала слово… Но лук отличный
  • Не унывай, все будет хорошо скоро
  • Это лицо… Улыбнись, женщина!
  • Улыбнись, наконец

Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть &quot;унылым&quot; образом &quot;царевны Несмеяны&quot;Звезда старается относиться с юмором к таким комментариям (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория не раз сталкивалась с подобными комментариями, несмотря на то, что старается выкладывать фото с разными эмоциями на лице. Видимо, слава «неулыбчивой» знаменитости, которая прочно закрепилась за ней, так просто не уйдет. Интересно, что сама Виктория часто иронизирует над подобными заявлениями, называя себя в шутку «женщиной, которая никогда не смеется». Однажды она записала видео, где рассказала много интересных фактов о себе. О том, какая она в жизни, супруга Дэвида Бекхэма также рассказала подробнее. "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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