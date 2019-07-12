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"Улыбка ярче солнца": Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов


Ведущая сделала "традиционное" фото по дороге в Одессу

Похоже, что по дороге из Киева в Одессу находится очень живописное поле подсолнухов, в котором просто невозможно не сфотографироваться. Активно едущие на Одесский кинофестиваль знаменитости с удовольствием позируют среди живописных пейзажей и делятся яркими фото в сети. Травести-дива Монро устроила там настоящую фотосессию, а вот телеведущая Леся Никитюк ограничилась одним кадром, зато весьма эффектным и красочным.

"Богиня ламината" позировала среди подсолнухов в белом мини-платье с оголенными плечами и солнцезащитных очках. Леся кокетливо прикасается рукой к волосам и счастливо улыбается.

"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокомментировала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк  (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поспешили засыпать ее комплиментами. Многие также отметили, что немногим ранее Леси похожим фото поделился и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и в шутку начали интересоваться, не вместе ли они ехали и не фотографировали ли друг друга.

  • Вы с Зеленским вместе едете ??
  • Зеленский фоткал )
  • Сегодня у Зеленского фото в подсолнухах , и у Вас)))
  • З Зеленським один одного фотографували?
  • А де Зеленський ??
  • Ууу Зеленський фоткав?
  • Ты шо, з Зеленским друг друга фоткали?
  • Новий флеш моб почав Президент
  • Вы с нашим президентом не встретились случайно?))
  • Улыбка ярче солнца
  • Презідент стайл фото
  • Подсолнух среди подсолнухов!
  • Леся как подсолнушек 
  • Красунечка
  • Чудесна фотка, Лесю
 

Скриншот комментариев  (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк удивила фигурой в купальнике без фотошопа.

Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.

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