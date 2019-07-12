"Улыбка ярче солнца": Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов

Похоже, что по дороге из Киева в Одессу находится очень живописное поле подсолнухов, в котором просто невозможно не сфотографироваться. Активно едущие на Одесский кинофестиваль знаменитости с удовольствием позируют среди живописных пейзажей и делятся яркими фото в сети. Травести-дива Монро устроила там настоящую фотосессию, а вот телеведущая Леся Никитюк ограничилась одним кадром, зато весьма эффектным и красочным.

"Богиня ламината" позировала среди подсолнухов в белом мини-платье с оголенными плечами и солнцезащитных очках. Леся кокетливо прикасается рукой к волосам и счастливо улыбается.

"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокомментировала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поспешили засыпать ее комплиментами. Многие также отметили, что немногим ранее Леси похожим фото поделился и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и в шутку начали интересоваться, не вместе ли они ехали и не фотографировали ли друг друга.

Вы с Зеленским вместе едете ??

Зеленский фоткал )

Сегодня у Зеленского фото в подсолнухах , и у Вас)))

З Зеленським один одного фотографували?

А де Зеленський ??

Ууу Зеленський фоткав?

Ты шо, з Зеленским друг друга фоткали?

Новий флеш моб почав Президент

Вы с нашим президентом не встретились случайно?))

Улыбка ярче солнца

Презідент стайл фото

Подсолнух среди подсолнухов!

Леся как подсолнушек

Красунечка

Чудесна фотка, Лесю

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк удивила фигурой в купальнике без фотошопа.

Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.