"Улыбка ярче солнца": Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов

Ведущая сделала "традиционное" фото по дороге в Одессу
Похоже, что по дороге из Киева в Одессу находится очень живописное поле подсолнухов, в котором просто невозможно не сфотографироваться. Активно едущие на Одесский кинофестиваль знаменитости с удовольствием позируют среди живописных пейзажей и делятся яркими фото в сети. Травести-дива Монро устроила там настоящую фотосессию, а вот телеведущая Леся Никитюк ограничилась одним кадром, зато весьма эффектным и красочным.
"Богиня ламината" позировала среди подсолнухов в белом мини-платье с оголенными плечами и солнцезащитных очках. Леся кокетливо прикасается рукой к волосам и счастливо улыбается.
"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокомментировала Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики поспешили засыпать ее комплиментами. Многие также отметили, что немногим ранее Леси похожим фото поделился и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и в шутку начали интересоваться, не вместе ли они ехали и не фотографировали ли друг друга.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк удивила фигурой в купальнике без фотошопа.
Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.