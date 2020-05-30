Улыбчивая Настя Каменских поделилась своей радостью и восхитила цветущим видом

Певица опубликовала солнечные домашние фото
Настя Каменских не привыкла унывать – она всегда в хорошем расположении духа и заряжает своим позитивом окружающих. Даже ее муж Потап отмечает, что девушка привлекла его неуемной энергией и умением искренее восхищаться и радоваться. Настя не дает поклонникам заскучать на карантине, а ее ежедневные позитивные посты становятся для них настоящим глотком свежего воздуха. Так, артистка показала в Instagram парочку радостных и счастливых снимков и поделилась своими мечтами.
Так, звезда позирует в домашней обстановке – она лучезарно улыбается в камеру. Легкий макияж и аккуратно собранные сзади волос подчеркнули естественную красоту Насти. Она позирует в оранжевой легкой рубашке с золотыми серьгами-кольцами в ушах.
"В субботу всегда просыпаться приятнее, чем в остальные дни. Ведь впереди два дня выходных! И уже можно выходить на улицу! Мечтаю поскорее увидеться с друзьями и посидеть вместе в какой-то атмосферой кафешке на террасе", - призналась певица.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники пришли в восторг от цветущего внешеговида певицы.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.
Автор: Lite