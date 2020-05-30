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Улыбчивая Настя Каменских поделилась своей радостью и восхитила цветущим видом

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Певица опубликовала солнечные домашние фото

Настя Каменских не привыкла унывать – она всегда в хорошем расположении духа и заряжает своим позитивом окружающих. Даже ее муж Потап отмечает, что девушка привлекла его неуемной энергией и умением искренее восхищаться и радоваться. Настя не дает поклонникам заскучать на карантине, а ее ежедневные позитивные посты становятся для них настоящим глотком свежего воздуха. Так, артистка показала в Instagram парочку радостных и счастливых снимков и поделилась своими мечтами.

Так, звезда позирует в домашней обстановке – она лучезарно улыбается в камеру. Легкий макияж и аккуратно собранные сзади волос подчеркнули естественную красоту Насти. Она позирует в оранжевой легкой рубашке с золотыми серьгами-кольцами в ушах.

"В субботу всегда просыпаться приятнее, чем в остальные дни. Ведь впереди два дня выходных! И уже можно выходить на улицу! Мечтаю поскорее увидеться с друзьями и посидеть вместе в какой-то атмосферой кафешке на террасе", - призналась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от цветущего внешеговида певицы.

  • Настя, вы как всегда супер
  • Ти така гарна
  • Як завжди бомбезна
  • Яка гарна
  • Красавица
  • Милашка
  • Ох красивая
  • Выглядишь просто потрясающе!
  • Классно
  • Супер
  • Красивая очень!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.

Автор: Lite

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