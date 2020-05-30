Улыбчивая Настя Каменских поделилась своей радостью и восхитила цветущим видом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица опубликовала солнечные домашние фото

Настя Каменских не привыкла унывать – она всегда в хорошем расположении духа и заряжает своим позитивом окружающих. Даже ее муж Потап отмечает, что девушка привлекла его неуемной энергией и умением искренее восхищаться и радоваться. Настя не дает поклонникам заскучать на карантине, а ее ежедневные позитивные посты становятся для них настоящим глотком свежего воздуха. Так, артистка показала в Instagram парочку радостных и счастливых снимков и поделилась своими мечтами.

Так, звезда позирует в домашней обстановке – она лучезарно улыбается в камеру. Легкий макияж и аккуратно собранные сзади волос подчеркнули естественную красоту Насти. Она позирует в оранжевой легкой рубашке с золотыми серьгами-кольцами в ушах.

"В субботу всегда просыпаться приятнее, чем в остальные дни. Ведь впереди два дня выходных! И уже можно выходить на улицу! Мечтаю поскорее увидеться с друзьями и посидеть вместе в какой-то атмосферой кафешке на террасе", - призналась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от цветущего внешеговида певицы.

Настя, вы как всегда супер

Ти така гарна

Як завжди бомбезна

Яка гарна

Красавица

Милашка

Ох красивая

Выглядишь просто потрясающе!

Классно

Супер

Красивая очень!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.

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Автор: Lite