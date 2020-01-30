Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма "Наши котики"

29 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера патриотической комедии «Наши котики».

Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Алена Лавренюк, Ульяна Супрун, Дарья Трегубова, Наталия Васько, Ахтем Сейтаблаев, Каша Сальцова (Крихітка Цахес), Ирма Витовская, Алексей Душка, Александра Новикова, Геннадий Попенко, Михаил Кукуюк, Слава Соломка и многие другие.

Наши котики: о фильме

Наші котики - трейлер

2014 год навсегда перевернул обычную жизнь украинцев. Родину защищали совершенно разные люди – актер, продавец цветов, футбольный тренер, инженер. Одним словом – добровольцы. Пусть война далеко не веселое занятие, но тогда было над чем посмеяться. Наример, история о том, как эти волонтеры, которые впервые взяв оружие в руки, могли уничтожить элитный российский отряд.

Звездые гости премьеры в Киеве

Соломия Витвицкая

Алена Лавренюк

Ульяна Супрун

Ирма Витовская

Ахтем Сейтаблаев

Геннадий Попенко

Наталия Васько

Дарья Трегубова

Уляна Супрун и Каша Сальцова (Крихітка Цахес)

Алексей Душка

Александра Новикова

Слава Соломка

Ахтем Сеитаблаев и Соломия Витвицкая

Михаил Кукуюк (справа)

Напомним, ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Маленькие женщины". Среди гостей вечера: Алина Паш, Санта Димопулос, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Олимпия Вайтмусташ и другие.