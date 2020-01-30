Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма "Наши котики"

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Наши котики» стартует 30 января 2020 года
29 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера патриотической комедии «Наши котики».
Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Алена Лавренюк, Ульяна Супрун, Дарья Трегубова, Наталия Васько, Ахтем Сейтаблаев, Каша Сальцова (Крихітка Цахес), Ирма Витовская, Алексей Душка, Александра Новикова, Геннадий Попенко, Михаил Кукуюк, Слава Соломка и многие другие.
Наши котики: о фильме
Наші котики - трейлер
2014 год навсегда перевернул обычную жизнь украинцев. Родину защищали совершенно разные люди – актер, продавец цветов, футбольный тренер, инженер. Одним словом – добровольцы. Пусть война далеко не веселое занятие, но тогда было над чем посмеяться. Наример, история о том, как эти волонтеры, которые впервые взяв оружие в руки, могли уничтожить элитный российский отряд.
Звездые гости премьеры в Киеве
Соломия Витвицкая
Алена Лавренюк
Ульяна Супрун
Ирма Витовская
Ахтем Сейтаблаев
Геннадий Попенко
Наталия Васько
Дарья Трегубова
Уляна Супрун и Каша Сальцова (Крихітка Цахес)
Алексей Душка
Александра Новикова
Слава Соломка
Ахтем Сеитаблаев и Соломия Витвицкая
Михаил Кукуюк (справа)
Напомним, ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Маленькие женщины". Среди гостей вечера: Алина Паш, Санта Димопулос, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Олимпия Вайтмусташ и другие.