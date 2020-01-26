Укусило счастье: Монатик позабавил редким пляжным снимком с сыновьями

Дмитрий Монатик (MONATIK) с супругой Ириной Демичевой и двумя сыновьями еще в начале месяца улетел в теплую страну, чтобы провести зимние каникулы плескаясь в прозрачной воде и нежась на солнце. Он изредка публикует семейные снимки в Instagram, на которых позирует его жена и малыши, однако не раскрывает место райского отдыха.

Еще одним снимком, который посчастливилось увидеть поклонникам Дмитрия, стало фото гамака необычной формы, сплетенного из экзотического растения, в котором музыкант со своими мальчиками спрятался от палящего солнца.

Пока звездный папа принимал расслабленную позу отдыхающего, его сын зачем-то решил укусить его за руку.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Возможно это была какая-то игра, потому что Дмитрий забавно описал произошедшее: "Меня счастье укусило. Кажется маленькая – но такая огромная сила!!!".

Кроме того Дмитрий признался, что длительные зимние каникулы выдались на удивление приятными и даже заставили полюбить его январь:

"В 2020-ом году полюбил январь... прекрасный выдался месяц", - откровенно написал исполнитель.

Подписчики тут же отреагировали на милый кадр и маленького "акуленка" на нем:

в такой январь сложно не влюбиться

На пляжах всегда по кайфу

самая идеальная семья

Доброго ранку вам! Боже яке миле фото!)

Я смотрю все наши звёзды любят январь))))

Дом моей мечты

Акулёнок маленький

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.