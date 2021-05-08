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Украинцы Go_A отправились на Евровидение 2021 в Роттердам: "хорошо пошуметь!" (видео)

Автор: Владимир Костырин

Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды в Роттердам для участия в конкурсе Евровидение 2021, которое состоится на Ahoy Arena, где уже сегодня первые конкурсанты будут на репетициях оттачивать номера.

О старте вояжа с киевского аэропорта "Борисполь" рассказали сами музыканты в Instagram.

Группа Go_A опубликовала видео из воздушной гавани. Артисты взяли с собой флаг Украины на конкурс, и перед отправлением в рейс позировали с ним возле большого баннера с лого Евровидение-2021, слали поклонникам воздушные поцелуи (даже через маски), "игрались" с чемоданами на колесиках, махали рукой на прощание.

"Мы отправляемся в Роттердам", - лаконично подписали кадры музыканты.

В воскресенье у Go_A запланирована первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы мероприятия.

Представители Украины будут выступать в первом полуфинале со своей конкурсной песней "Шум" 18 мая. Кстати, клип украинцев на композицию уже вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

Видео: Представители Украины на Евровидении-2021 группа Go_A отправилась в Роттердам на конкурс

В сети поклонники группы Go_A желают им замечательной дороги, лучшего выступления и возвращения домой с победой.

  • Удачи!
  • Счастливого пути! Удачи вам в Роттердаме! Гордимся.
  • Только вперед к победе!
  • Удачи! Хорошо пошуметь.
  • Ну все! Держу за вас кулачки.
  • Успеха, мы с вами!
  • С Богом, вперед к победе, держим кулачки за вас!

Ранее сообщалось, что в свежем прогнозе букмекеров Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021.

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