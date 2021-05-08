Украинцы Go_A отправились на Евровидение 2021 в Роттердам: "хорошо пошуметь!" (видео)

Группа Go_A опубликовала видео из воздушной гавани. Артисты взяли с собой флаг Украины на конкурс, и перед отправлением в рейс позировали с ним возле большого баннера с лого Евровидение-2021, слали поклонникам воздушные поцелуи (даже через маски), "игрались" с чемоданами на колесиках, махали рукой на прощание.

"Мы отправляемся в Роттердам", - лаконично подписали кадры музыканты.

В воскресенье у Go_A запланирована первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы мероприятия.

Представители Украины будут выступать в первом полуфинале со своей конкурсной песней "Шум" 18 мая. Кстати, клип украинцев на композицию уже вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

Видео: Представители Украины на Евровидении-2021 группа Go_A отправилась в Роттердам на конкурс

В сети поклонники группы Go_A желают им замечательной дороги, лучшего выступления и возвращения домой с победой.