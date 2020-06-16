Украинский певец провел мастер-класс по прощанию с бывшей

Sysuev презентует видео "Best 4 U". В нем он обратился к бывшей возлюбленной, благодаря которой научился многому в жизни и музыке.

Видео получилось действительно интересным. Идея и суть разрыва отношений удачно передаются символами, движениями, мимикой героев клипа, яркими переходами.

"Сложно прощаться с бывшей, с той девушкой, с которой ты был настолько счастливым. Еще сложнее расстаться, если в отношениях было много страсти и противоречивых эмоций. Очень рад этому видео, реализации всех идей. Мы все сделали в довольно необычной артхаусной манере. Главная героиня хочет найти в толпе своего единственного. Она пытается понять кто он через взгляд, через прикосновение. Однако все ее попытки напрасны и она объединяется с другими бывшими, растворяясь в темноте", - рассказывает Sysuev.

Sysuev - Best 4 U

Добавим, что экранизированный трек "Best 4 U" вошел в новый альбом "Mr. Worldwide", который Sysuev презентовал месяц назад.