Где украинские артисты зажигали в Новогоднюю ночь: фото, видео

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karo)

Новый год — всемирный праздник и возможность отдохнуть от работы и забот, но только не для артистов

Новогодняя ночь для представителей шоу-бизнеса - прекрасная возможность заработать. LITE проверил соцсети звезд и выяснил, кому из них пришлось встретить празник на сцене.

Тина Кароль

Популярная певица, актриса и телеведущая Тина Кароль выступала с концертом в ресторане известного ресторатора и ведущего Николая Тищенко в Киеве. Концерт получился камерным — для "своих", и ресторатор даже станцевал на сцене рядом с Тиной.

Видео: Отрывок видео с концерта Тины Кароль (instagram.com/nikolaytyshchenko)

"С Новым годом! Спасибо @tina_karol ты сделала этот праздник!!!!", - написал Тищенко под постом в Instagram.

На на фан-страничке самой Тины Кароль есть видео с концерта с более пикантным моментом: Николай Тищенко поднял на руки и закружил Тину Кароль в танце.

Видео: Отрывок видео с концерта Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Для выступления Тина выбрала трендовое платье-кольчугу в серебристом оттенке, которое очень соблазнительно смотрелось на певице.



Потап и MOZGI

Продюсер и певец Потап с группой MOZGI отправилась в жаркий Египет, в курортный Шарм-эль-Шейх.

Видео: Отрывок видео с концерта Потапа с группой MOZGI в Египте (instagram.com/realpotap)

На своей страничке в соцсетях он поделился эмоциями от выступления:

"Мы сегодня пели на трёх языках,для самой Интернешнл аудитории и разорвали в хлам, спасибо всем, все теперь в заслуженный отпуск, спасибо за все, пойдем дальше #mozgi".

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская, певица и продюсер, встретила год в киевском ресторане. И, конечно же, она там не отдыхала, а работала. На своей страничке в Instagram Наталья поделилась коротеньким видео-поздравлением для фанатов.

Видео: Видео-подравление от Натальи Могилевской (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В окружении своего коллектива в гримерке она подняла бокал за праздник. Поклонники в комментариях под видео поблагодарили за отличный концерт.

"2019 Наступил!!!! С Новым годом, страна!", - написала под видео сама Наталья.

Олег Винник

Олег Винник, любимец многих женщин Украины, встретил 2019 год на сцене концерт-холла в Одессе. Информацию об этом предоставили многочисленные поклонницы Олега, они атаковали Instagram совместными фото с артистом в новогоднюю ночь.

Фото: Олег Винник с поклонницей (instagram.com/malyshka_dana15)

На своей страничке Instagram Винник оставил видео-поздравление для укринцев.

Видео: Поздравление от Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

Макс Барских

Макс Барских, украинский певец и композитор, провел новогоднюю ночь в киевском отеле, но не позволил себе ни минуты отдыха, а усердно трудился. Видео с его зажигательного выступления поделились те, кто был на концерте.

Видео: Отрывок видео из концерта Макса Барских (instagram.com/lidokfoto)

Напомним, что ранее мы писали о гонорарах украинских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Кто из украинских артистов заработает во время корпоративов больше всего, можете узнать в нашем материале.



Напомним, ранее мы писали о том, что обнародован рейтинг самых богатых музыкантов.

А также рассказывали о том, сколько стоит заказать звезду шоу-бизнеса на вечеринку.

Поздравление с Новым годом от звезды «Квартала 95» Александра Пикалова (video.rbc.ua)