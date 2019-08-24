"Украинская версия Моники Беллуччи": Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом

Маша Ефросинина бывает очень разной - то она не прочь посмеяться над собой и смешит поклонников перевоплощением в "кассиршу из 90-х", то предстает в образе стильной дивы, то она милая домашняя кошечка. Подписчики ведущей не раз отмечали, что им очень импонирует ее простота в общении и поведении.

На своей странице в Instagram Маша поделилась своей радостью - ей предстоит семейный отпуск, а также восхитила красотой и цветущим внешним видом. На фотопортрете 40-летняя артистка запечатлена с распущенными длинными волосами и минимумом макияжа и выглядит при этом просто восхитительно.

"Настало время нашего традиционного семейного побега", - написала Ефросинина на английском языке.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры знаменитости осыпали ее комлпиментами, сравнив с известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи, которая известна своей неувядающей красотой.

Маша, вы очень красивая

Розкішна жінка

Красотка

Яка ти красива, успішна, впевнена

На Деми Мур похожа

Идеал женщины! Мария, Вы украинская версия Моники Белуччи и даже лучше!

Вау!!!! Краса!!!! Виглядаєте на 25

Не косіть під Джолі.Ви красивіша

Ну почему такая красивая?

Марійка - Ви прекрасні

Какая же вы красивая, и не только внешне

Дуже гарна та елегантна!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе. Ведущая позировала на кровати в ярком домашнем халатике с бахромой.

К слову, в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.