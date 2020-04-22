Украинская Шакира: Вика из НеАнгелов в коротких шортах и с голым животиком завела жарким танцем

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы не привыкла унывать, а предпочитает щедро делиться позитивом с поклонниками. Карантин певица коротает в Харькове в окружении семьи, но ее будни далеко не серые, а наполненные хорошим настроением, которое певица умеет создавать себе и окружающим сама. Так, артистка опубликовала яркое видео, на котором не только продемонстрировала свои стройные и подтянутые формы, но танцевальные способности.

На звезде – короткие черные шорты, завязанная на тугой узел под грудью рубашка того же цвета, которая позволила похвастаться плоским животиком, и удобные кроссовки. Девушка предпочла обойтись без макияжа, а волосы предусмотрительно собрала сзади. Она пластично двигается в такт зажигательной мелодии. Во время записи ролика, в кадре внезапно появилась любимая племянница певицы, которое решила показать тете увлекательное видео. Вика предложила девочке присоединиться к ней и потанцевать вместе, но та отказалась.

"В любой не понятной ситуации танцуй! Как вам моя импровизация?Танец бодрит лучше кофе", - заверила артистка.

Поклонники в первую очередь оценили фигуру звезды, но и восхитились ее чувством ритма.

Блин, Вика, какая же у тебя шикарная фигура

Я тоже так хочу двигаться

Виктория, у вас такая осиная талия, очень красивая

Пластичная

Очень круто

Классно

Зачет!

Супер, наша украинская Шакира!

Какая фигура, класс

Прикольная такая! Видно прям светлый человечек

Скриншот комментариев

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способом противостоять коронавирусу.