Украинская рок-группа выпустила альбом о темных сторонах разума

Участники Space Of Variations (пресс-служба группы)

Смысл песен пластинки переполнены рассуждениями на тему осознания своего "я"

Известные винницкие рокеры Space Of Variations порадовали своих фанатов новым мощным альбомом "Mind Darknet".

Отметим, что процесс написания музыки для этой пластинки у ребят растянулся на два года из-за нескольких туров и большого количества фестивальных выступлений.

Участники Space Of Variations (пресс-служба группы)

Название альбома музыканты ассоциируют с darknet'ом - теневым сегментом Интернета, в котором происходит все то, что в обычной сети, да и вообще в мире, запрещено.

"Mind Darknet" - своеобразная игра слов, метафора, подразумевающая под собой темные уголки и скрытые стороны разума живого существа. Такое название было дано альбому не случайно. Лирика и общий смысл релиза переполнены рассуждениями на тему осознания своего "я", принятия решений, ответа на вопрос: "Зачем существует реальность, почему она проявлена именно в таком несовершенном и сюрреалистичном виде?". Альбом о том, в чем многие порой не готовы признаться даже самим себе", - комментируют лонгплей участники группы.

Видео: YouTube/Space Of Variations

Музыканты признаются, что у них было еще гораздо больше наработок и идей, но в релиз они не вошли, потому что нужно было ставить временные рамки и ограничивать себя по количеству треков. На следующий день после того, как они отправили последний трек на сведение, у компьютера, на котором велась работа над альбомом, окончательно и бесповоротно сгорел процессор. Музыканты отнеслись к произошедшему по философски.

"Мы решили, что это должно ознаменовать окончание записи, и Вселенная намекает нам, что переделывать уже ничего не нужно. Иначе мы могли заканчивать альбом еще не один год", - смеются они.

Участники Space Of Variations (пресс-служба группы)

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Видео: РБК-Украина