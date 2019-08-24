"Украинская принцесса": Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях порадовала своих многочисленных поклонников новым откровенным клипом "Вабити", приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Певица вместе с другими исполнителями спела гимн Украины, причем сделала это в весьма необычной локации - на крыше киевской консерватории. Для такого важного выступления артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд белого цвета - отметим, что именно этот цвет являлся доминирующим в празднике 2019 года, символизируя чистоту и надежду.

На своей странице в Instagram Кароль опубликовала несколько фото, которые позволяют в деталях рассмотреть ее эффектный образ. Тина блистала в пышном платье от бренда Ashi Studio с длинным шлейфом и разрезом спереди. Глубокий вырез ассиметричного кроя обнажает одно плечо артистки.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Дополняют лук босоножки на шпильке, распущенные волосы, дизайнерские украшения и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так, шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины, а на руке было кольцо из синих и желтых драгоценных камней.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики Кароль осыпали ее волной комплиментов, а также поздравляют с Днем Независимости. Некоторые сравнили ее с принцессой или же невестой.

Как же тебе неимоверно идут белые платья

КОРОЛЕВААА

Прям невеста

Какой нежный образ

Вав, як наречена

Королева пошла

Наша незалежна Тинуся

Принцесса бала

Городость Украины!

Неповторна

Украинская принцесса

Зефиркааа

Очень нежная и красивая

РоскошнаЯ

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Певица также опубликовала видео своего выступления.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыномВениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.