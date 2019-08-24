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"Украинская принцесса": Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

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Певица исполнила гимн Украины в рамках торжественных мероприятий в Киеве

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях порадовала своих многочисленных поклонников новым откровенным клипом "Вабити", приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Певица вместе с другими исполнителями спела гимн Украины, причем сделала это в весьма необычной локации - на крыше киевской консерватории. Для такого важного выступления артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд белого цвета - отметим, что именно этот цвет являлся доминирующим в празднике 2019 года, символизируя чистоту и надежду.

На своей странице в Instagram Кароль опубликовала несколько фото, которые позволяют в деталях рассмотреть ее эффектный образ. Тина блистала в пышном платье от бренда Ashi Studio с длинным шлейфом и разрезом спереди. Глубокий вырез ассиметричного кроя обнажает одно плечо артистки.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Дополняют лук босоножки на шпильке, распущенные волосы, дизайнерские украшения и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так, шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины, а на руке было кольцо из синих и желтых драгоценных камней.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики Кароль осыпали ее волной комплиментов, а также поздравляют с Днем Независимости. Некоторые сравнили ее с принцессой или же невестой.

  • Как же тебе неимоверно идут белые платья
  • КОРОЛЕВААА
  • Прям невеста
  • Какой нежный образ
  • Вав, як наречена
  • Королева пошла
  • Наша незалежна Тинуся
  • Принцесса бала
  • Городость Украины!
  • Неповторна
  • Украинская принцесса
  • Зефиркааа
  • Очень нежная и красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Певица также опубликовала видео своего выступления.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыномВениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.

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