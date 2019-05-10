Украинская прима Кристина Шишпор выйдет на сцену в драгоценностях за 12 млн грн

14 мая знаменитая прима-балерина Кристина Шишпор выйдет на сцену киевской Национальной оперы Украины в драгоценностях за 12 миллионов гривен. В них она станцует главную роль в легендарном балете "Венский вальс".

Драгоценные камни – одна из важнейших составляющих истории в "Венском вальсе". По сюжету молодой и талантливый композитор Франц будет бороться за сердце красавицы балерины Клары. Но у него есть влиятельный и могущественный соперник Граф Кайзерлинг, который для достижения своей цели будет готов пойти на все, в том числе и осыпать капризную пассию драгоценностями, которым нет цены и давать баллы в ее честь.

Прима-балерина Кристина Шишпор (фото: пресс-служба)

Еще одна любопытная деталь. В 1938 году на экраны вышел легендарный фильм "Большой вальс", снятый по мотивам бессмертного произведения Штрауса. Главную роль в нем играла эмигрантка из СССР Милица Корьюс.

Ее муж Куно Фельш настоял на том, чтобы Милица играла в настоящих драгоценностях, а не в имитации. В итоге фильм получил три номинации на "Оскар", победив в одной из них.

Как стало известно, 14 мая Кристина будет в колье из белого золота с 841 бриллиантом за семь миллионов гривен. Ее руки украсит браслет из аналогичной коллекции за четыре миллиона и пара сережек с насыщенно-желтыми бриллиантами за два миллиона гривен.

Во всем этом великолепии Кристина станцует перед самой изысканной публикой. "Венский вальс" не зря считается главным светским событием года – в этот день в Национальную оперу пожалуют десятки звезд, представители бизнес-элиты и журналисты всех ведущих СМИ Украины.

Компанию Шишпор на сцене составит еще одна суперзвезда балетного мира - премьер Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару. Его выступлений ждут во всех уголках планеты, но Тамазлакару отложил все дела ради возможности выступить перед украинской публикой вместе с примой-балериной Национальной оперы.

Напомним, ранее Кристина Шишпор рассказала читательницам LITE о секретах питания, которые позволяют ей оставаться в идеальной форме.

Более того, Шишпор также по секруте рассказала, какие косметические средства всегда носит в сумочке.