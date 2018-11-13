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Украинская певица назвала "знаковым" выступление в Москве

Lite » Звезды 13.11.2018 - 11:55
Украинская певица назвала "знаковым" выступление в Москве
Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий похвасталась концертом в Кремле

Украинская певица Таисия Повалий, которая утверждает, что на нее начались гонения, высказала восхищение, назвав свое выступление в стенах Кремлевского дворца в Москве "знаковым". Об этом артистка сообщила в Instagram.

"5 ноября состоялось поистине знаковое для меня событие", - написала исполнительница, разместив снимок со своего концерта.

Украинская певица назвала &quot;знаковым&quot; выступление в МосквеФото: (instagram.com/tpovaliyofficial)

Большинство подписчиков отметили, что Повалий очень хорошо поет и поблагодарили за концерт. Отметим, что негативные комментарии под фото регулярно удаляются:

"Ох, дива! Убиваете наповал!";

"Таечка, это было шикарно, роскошно, бомбически, незабываемо, красиво и торжественно";

"Спасибо за концерт";

"Все было сногсшибательно. Спасибо за сказку!";

Украинская певица назвала &quot;знаковым&quot; выступление в Москве

Скриншот поста: (instagram.com/tpovaliyofficial)

Напомним, что Таисия Повалий поразила лицом без макияжа. Мнения пользователей разделились - некоторые отметили, что Таисия хорошо выглядит и без макияжа, однако другие признались, что даже не узнали ее в таком виде, так как она выглядит постаревшей.

Мы сообщали, что Таисия Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта. Она призналась, что из-за внематочной беременности ей пришлось внутриутробно убить собственного ребенка.

Мы также писали о том, что Повалий дала откровенное интервью на российском канале.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Таисия Повалий
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