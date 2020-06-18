Украинская Моника Беллуччи: Ефросинина с маками в руках восхитила летним луком

41-летняя телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно поделилась с поклонниками своими утренними ритуалами для красоты и здоровья, опубликовала в Instagram яркий и счастливый кадр. Звезда отметила, что иногда для радости нужно совсем мало.

На снимке Маша запечатлена в стильном и женственном образе - длинном белом платье свободного кроя с вышивкой внизу. В руках она держит вазу с цветами мака и лучезарно улыбается.

"Иногда просто нужны цветы", - подписала пост Ефросинина.

Маша Ефросинина покорила нежным летним образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Менее чем за сутки пост телеведущей оценило более 46 тысяч пользователей сети. Фолловеры засыпали Машу восхищенными комментариями, называя ее настоящей украинской красоткой.

Как красиво

Вам так идёт этот образ

Очень солнечное фото!

Нет слов. Одна Красота

Какая сочная, яркая фотография! Красота

Ви супер.

Машенька, Вам так хорошо с челкой! Не могу налюбоваться! Неимоверно красивая! Всегда восхищалась Вами как ведущей, человеком и женщиной! С годами Вы только краше!

Яка ж Ви чарівна

Очень нежное фото!!!

Машенька , Вы для меня воплощение украинской красоты. Украинская Моника Белуччи

Какое платье шикарное

Очень крутой образ!!!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.