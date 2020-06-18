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Украинская Моника Беллуччи: Ефросинина с маками в руках восхитила летним луком

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Ведущая поделилась счастливым фото в эффектном наряде

41-летняя телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно поделилась с поклонниками своими утренними ритуалами для красоты и здоровья, опубликовала в Instagram яркий и счастливый кадр. Звезда отметила, что иногда для радости нужно совсем мало.

На снимке Маша запечатлена в стильном и женственном образе - длинном белом платье свободного кроя с вышивкой внизу. В руках она держит вазу с цветами мака и лучезарно улыбается.

"Иногда просто нужны цветы", - подписала пост Ефросинина.

Маша Ефросинина покорила нежным летним образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Менее чем за сутки пост телеведущей оценило более 46 тысяч пользователей сети. Фолловеры засыпали Машу восхищенными комментариями, называя ее настоящей украинской красоткой.

  • Как красиво
  • Вам так идёт этот образ
  • Очень солнечное фото!
  • Нет слов. Одна Красота
  • Какая сочная, яркая фотография! Красота
  • Ви супер.
  • Машенька, Вам так хорошо с челкой! Не могу налюбоваться! Неимоверно красивая! Всегда восхищалась Вами как ведущей, человеком и женщиной! С годами Вы только краше!
  • Яка ж Ви чарівна
  • Очень нежное фото!!!
  • Машенька , Вы для меня воплощение украинской красоты. Украинская Моника Белуччи
  • Какое платье шикарное
  • Очень крутой образ!!!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.

Автор: Марина Настевич

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