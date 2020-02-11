Украинская Мэрилин Монро: Вика из НеАнгелов покорила голливудской улыбкой и точеными формами

Певица продолжает баловать поклонников яркими отпускными фото
Очаровательная Вика из группы НеАнгелы вновь вернулась в соцсети после длительного отсутствия - девушка решила устроить себе "разгрузку" и не появлялась почти месяц. За это время она успела отдохнуть на Мальдивах, так что теперь регулярно балует поклонников красочными снимками с райских островов. Красотка с удовольствием демонстрирует свою роскошную фигуру в эффектных купальниках и соблазнительных курортных луках.
Так, на новых снимках Виктория сравнила себя с Мэрилин Монро - она примерила стильный наряд в красный горошек, состоящий из топа и юбки. На некоторых кадрах подол юбки игриво развевается на ветру - прямо как на знаменитом снимке голливудской дивы.
Крупные серьги, распущенные волосы и лучезарная улыбка завершают яркий образ певицы.
"I Wanna Be Loved By You ... Пока я в роли Мэрилин Монро демонстрирую свою голивудскую #smile , расскажите как вам церемония «Оскаров» в этом году? Понравились «Паразиты»? Картина получила четыре премии в этом году, все из которых – в важных номинациях", - поинтересовалась Смеюха мнением подписчиков о прошедшей на днях церемонии вручения кинопремий.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Вику восхищенными комплиментами в комментариях к фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, ранее соблазнительная Вика из НеАнгелов нарвалась на критику в сети из-за "неудачного" купальника.