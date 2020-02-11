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Украинская Мэрилин Монро: Вика из НеАнгелов покорила голливудской улыбкой и точеными формами

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Певица продолжает баловать поклонников яркими отпускными фото

Очаровательная Вика из группы НеАнгелы вновь вернулась в соцсети после длительного отсутствия - девушка решила устроить себе "разгрузку" и не появлялась почти месяц. За это время она успела отдохнуть на Мальдивах, так что теперь регулярно балует поклонников красочными снимками с райских островов. Красотка с удовольствием демонстрирует свою роскошную фигуру в эффектных купальниках и соблазнительных курортных луках.

Так, на новых снимках Виктория сравнила себя с Мэрилин Монро - она примерила стильный наряд в красный горошек, состоящий из топа и юбки. На некоторых кадрах подол юбки игриво развевается на ветру - прямо как на знаменитом снимке голливудской дивы.

Крупные серьги, распущенные волосы и лучезарная улыбка завершают яркий образ певицы.

"I Wanna Be Loved By You ... Пока я в роли Мэрилин Монро демонстрирую свою голивудскую #smile , расскажите как вам церемония «Оскаров» в этом году? Понравились «Паразиты»? Картина получила четыре премии в этом году, все из которых – в важных номинациях", - поинтересовалась Смеюха мнением подписчиков о прошедшей на днях церемонии вручения кинопремий.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Вику восхищенными комплиментами в комментариях к фото.

  • Шикарно
  • Розовый фламинго в лучах заката.....
  • Дуууже гарна
  • Вика куколка
  • Очень красиво
  • Богиня
  • Красота
  • Идеально
  • Нимфочка! Вот я именно Паразиты и не смотрела,нужно обязательно смотреть,если Оскар!
  • Божественна))
  • Волшебная
  • Вика,какая Вы красивая. Поделитесь пожалуйста,где купить такой костюм?
  • Фильм "Паразиты" мне не понравился.. Меня хватило минут на 20 и выключила. Не знаю почему сейчас так активно публичные люди о нем говорят и пишут..

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее соблазнительная Вика из НеАнгелов нарвалась на критику в сети из-за "неудачного" купальника.

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