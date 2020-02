Украинская Мэрилин Монро: Вика из НеАнгелов покорила голливудской улыбкой и точеными формами

Очаровательная Вика из группы НеАнгелы вновь вернулась в соцсети после длительного отсутствия - девушка решила устроить себе "разгрузку" и не появлялась почти месяц. За это время она успела отдохнуть на Мальдивах, так что теперь регулярно балует поклонников красочными снимками с райских островов. Красотка с удовольствием демонстрирует свою роскошную фигуру в эффектных купальниках и соблазнительных курортных луках.

Так, на новых снимках Виктория сравнила себя с Мэрилин Монро - она примерила стильный наряд в красный горошек, состоящий из топа и юбки. На некоторых кадрах подол юбки игриво развевается на ветру - прямо как на знаменитом снимке голливудской дивы.

Крупные серьги, распущенные волосы и лучезарная улыбка завершают яркий образ певицы.

"I Wanna Be Loved By You ... Пока я в роли Мэрилин Монро демонстрирую свою голивудскую #smile , расскажите как вам церемония «Оскаров» в этом году? Понравились «Паразиты»? Картина получила четыре премии в этом году, все из которых – в важных номинациях", - поинтересовалась Смеюха мнением подписчиков о прошедшей на днях церемонии вручения кинопремий.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Вику восхищенными комплиментами в комментариях к фото.

Шикарно

Розовый фламинго в лучах заката.....

Дуууже гарна

Вика куколка

Очень красиво

Богиня

Красота

Идеально

Нимфочка! Вот я именно Паразиты и не смотрела,нужно обязательно смотреть,если Оскар!

Божественна))

Волшебная

Вика,какая Вы красивая. Поделитесь пожалуйста,где купить такой костюм?

Фильм "Паразиты" мне не понравился.. Меня хватило минут на 20 и выключила. Не знаю почему сейчас так активно публичные люди о нем говорят и пишут..

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

