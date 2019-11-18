Украинская Леди Гага: Оля Полякова в сетчатых колготках и боди "зажгла" паркет Танцев со звездами

Оля Полякова продолжает “зажигать” танцполы и концертные площадки со своим новым хитом “Эй, Секундочку” в духе “дискотеки 90-х”. Отметим, что премьера этого хита состоялась совсем недавно - во время столичного концерта “Вечер премьер с Катей Осадчей” (прошел 12 ноября в столичном “Дворце Украина”). Тогда то Оля и представила публике долгожданную новинку. Теперь же украинская “Королева ночи” старается как можно более максимально представить свой новый хит. И одна из самых лучших площадок для этого - бесспорно, прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019.

Отметим, что 13-й эфир шоу Танцы со звездами 2019 состоялся вчера вечером, 17 ноября. Паркет по результатам зрительского голосования покинули одни из любимчиков проекта - Владимир Остапчук и Илона Гвоздьова. Что, конечно же, очень расстроило поклонников пары.

Именно во время 13-го эфира на паркет шоу вышла Полякова, исполнив свой зажигательный хит. Забавно, что на паркете Оля вновь “вернулась” в уже прошедший Хеллоуин. Вместе с певицей и подтанцовкой также “зажигаи” зомби, вылезшие из “могил”. В общем, номер смотрелся очень эффектно.

Еще более эффектным был и наряд исполнительницы. Так, перед камерами Полякова танцевала в кожаном красном боди с блестящими серебряными вставками. Как обычно, все внимание было приковано к длинным и очень стройным ножкам певицы - в черных колготках в сеточку. На ножках - серебряные ботинки на устойчивом каблуке. Также на голове украинской красотки была необычная “корона”.

Оля Полякова – Эй, Секундочку – Танцы со звездами 2019

К слову, зрители Танцев со звездами уже успели поделиться эмоциями от выступления и нового хита Поляковой.

“Так зажигать умеет только Королева ночи! Было круто, правда?” - уточнят на instagram-страничке проекта.

“Очень зажигательная песня”

“Леди Гагу напоминает…”

“Оля молодець. Найкраща прем'єра із тих, що були в цьому шоу. Яскраво, гаряче. Одразу - хіт. І головне - кожне слово звучить розбірливо. Вітаю з прем'єрою!”

“Украинская леди Гага”

“Огонь простоо!!!!”

“Ну вміє ж ця Полякова запалити сцену і залу”

“Так було круто! Оля завжди крута”

“Шоу супер, молодцы. Оля зажигалка, понравилась песня и танец”

Скриншот комменатриев: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, ранее юная дочь Поляковой покорила сеть своей красотой. Маша показала, как ей делают макияж.