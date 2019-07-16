"Украинская красавица": Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке

Актриса приняла участие в съемках популярного ТВ-шоу
Ольга Сумская с удовольствием делится с поклонниками яркими и приятными моментами своей жизни, публикуя фото с любимыми мужем и дочкой и показывая образы для съемок. Актриса просто-таки восхищает своим цветущим видом и не боится выкладывать также и снимки без макияжа, покоряя естественной красотой.
Артистка поделилась целой серией красочных фото в эффектном образе. Ольга позировала на пляже на берегу Днепра в Киеве в роскошном красном платье-вышиванке в пол с черными узорами. Она принимала разнообразные позы и задорно смеялась на камеру.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Как рассказала Сумская, в этом наряде она приняла участие в съемках популярного ТВ-шоу "Битва экстрасенсов". Она также показала несколько фото с ведущим и участниками проекта.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
"Чудовий вечір в колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво! Хто з вас дивиться, друзі? Які враження?" - прокомментировала актриса.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Подписчики по достоинству оценили наряд Ольги и оставили множество комплиментов. Однако многие также негативно отреагировали на ее участие в подобном шоу, называя его фарсом и обманом зрителей, а участников - шарлатанами.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.
Ранее Ольга Сумская вспомнила, как в детстве проводила каникулы.
Также Ольга Сумская показала эффектное селфи с певцом Максом Барских.