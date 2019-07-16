"Украинская красавица": Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке

Ольга Сумская с удовольствием делится с поклонниками яркими и приятными моментами своей жизни, публикуя фото с любимыми мужем и дочкой и показывая образы для съемок. Актриса просто-таки восхищает своим цветущим видом и не боится выкладывать также и снимки без макияжа, покоряя естественной красотой.

Артистка поделилась целой серией красочных фото в эффектном образе. Ольга позировала на пляже на берегу Днепра в Киеве в роскошном красном платье-вышиванке в пол с черными узорами. Она принимала разнообразные позы и задорно смеялась на камеру.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Как рассказала Сумская, в этом наряде она приняла участие в съемках популярного ТВ-шоу "Битва экстрасенсов". Она также показала несколько фото с ведущим и участниками проекта.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Чудовий вечір в колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво! Хто з вас дивиться, друзі? Які враження?" - прокомментировала актриса.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики по достоинству оценили наряд Ольги и оставили множество комплиментов. Однако многие также негативно отреагировали на ее участие в подобном шоу, называя его фарсом и обманом зрителей, а участников - шарлатанами.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Прекрасно выглядите, Вам очень идёт это платье

Наша українська красуня! Невгамовна жінка

Олю ви чудова, вам так пасує ця червона сукня )

Подняла настроение, ответила!!!! Спасибо!!!! Самая красивенная женщина!!!

Ви дуже гарна Олю, але дуже шкода, що знімаєтесь у програмі яка багато років обдурює людей і наживається на чужому нещасті

Неймовірна краса

Вы шикарная! и платье просто потрясающее!

Олю! Ви в червоному -- це щось неймовірне! Як кажуть молоді люди -- агонь!

Олю, дуже гарно виглядаєте!

Экстрасенсами все наиграно по сценарию. Вы Ольга украшение этой програмы. Красавица

Давно перестала смотреть, все переигрывают. просто шоу

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.

Ранее Ольга Сумская вспомнила, как в детстве проводила каникулы.

Также Ольга Сумская показала эффектное селфи с певцом Максом Барских.