Украинская красавица: Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье

После завершения проекта Танцы со звездами 2019 его финалистка Анна Ризатдинова живет насыщенной жизнью - гимнастка активно посещает светские мероприятия вместе со своим партнером по шоу Александром Прохоровым, а кроме того, приняла участие в съемке для глянцевого журнала. А недавно спорсменка попробовала еще одну новую для себя роль - она вышла на подиум в качестве модели.

Анна представила роскошное платье в пол из дебютной коллекции знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской RIDNA. Соответсвенно, все наряды были в народном стиле, а также украшены разнообразными принтами по мотивам картин великой украинской художницы Екатерины Билокур.

Ризатдинова дефилировала в ярком зеленом платье, украшенном россыпью цветов и с воротником из бус.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На своей странице в Instagram она поделилась подборкой фото с мероприятия, на которых запечатлена по время дефиле по подиуму, а также с Ольгой Сумской и другими участницами показа.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Кожна сукня з колекції має свою назву відповідно з картиною Української художниці Катерини Білокур. Моє плаття має назву - "Квіти за тином" @olgasumska дуже приємно стати частиною такої події", - написала гимнастка.

Анна Ризатдинова и Ольга Сумская (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

В комментариях подписчики отметили, что именно так выглядит настоящая украинская красавица и оставили Анне много восхищенных отзывов.

Какая красивая

Вам очень красиво в этом платье!

Это ваше платье, вы очень красивая женщина

АННА ВЫ КРАСОТКА

вот это я понимаю красота а не те современные тряпки

Анечка ты очень красивая в этом платье

Дуже гарна)))

Как можно быть такой красивой?

Обворожительна

Люблю очень сильно. Ты у нас самая красивая

Обалденная фотография!!!

Дуже гарно!

Аню, вам дуже личить цей образ в народному дусі:)))

Наши украинские красавицы. Браво!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова рассказала, как складывались ее отношения на проекте с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксенией Мишиной.