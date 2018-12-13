Украинская группа Fontaliza представила необычное видео к своей новой песне

Видео: YouTube/Fontaliza

Группа Fontaliza представила видео из газетных заголовков к своей новой песне "4.20". Необычное видео было опубликовано на официальном аккаунте группы в YouTube.

Песня "4.20" вошла в альбом "Фирменные движения", релиз которого состоялся в октябре 2018 года. Гитарист группы Павел Холошев рассказал, что новая композиция – это преимущество формы над содержанием. Он отметил, что на создание такого необычного клипа коллектив вдохновила история про легендарную группу The Rolling Stones, которая исчерпав все силы, составила текст из газетных заголовков.

"Мы когда-то читали историю The Rolling Stones, которые исчерпав все творческие силы для написания песен, составили текст из газетных заголовков. Мы решили последовать примеру наших старших братьев. Отправились в ближайший супермаркет, набрали новостных газет и стали искать наиболее заметные и абсурдные на наш взгляд заголовки. К моему удивлению, это оказалось довольно увлекательным занятием. Чего только не пишут в газетах: и о любовнице мужа, и о психоделических встречах с Богом", - рассказал Холошев.

Он добавил, что когда песня уже была записана, то ее продолжительность оказалась 4 минуты 20 секунд.

"Когда мы записали песню, оказалось, что продолжительность трека 4 минуты 20 секунд. Я решил сохранить концептуальность песни, поэтому чтобы закончить работу над текстом просыпался в 4:20 утра", – добавил гитарист Fontaliza.

Холошев объяснил, что участники группы не пытались вложить в композицию смысл и поэтому каждый найдет в треке свои ассоциации.

"Думаю, что с этой песней нам хоть немного удалось приблизиться к концепции создания настоящего искусства. Когда ты создаешь что-то играя. Пусть даже все это иллюзия", – подчеркнул музыкант.

Кстати, ранее мы писали о том, что Fontaliza рассказали о музыке, украинском языке и "животной сущности" людей.

А также рассказывали о том, что популярные украинские рокеры выпустили новый альбом.

Видео: РБК-Украина