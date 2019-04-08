Украинская Барби: Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9

Украинская поп-дива Тина Кароль поразила своим появлением на первом прямом эфире шоу Голос країни 9. Ее оригинальный роскошный "зефирный" наряд нежно-розового оттенка вызвал ажиотаж в сети, а поклонники неустанно обсуждают образ своей любимицы, называя ее "королевой" и "Барби". Так, Тина поделилась снимком шикарного лука в Instagram, поблагодарив участников своей команды и творческий состав шоу за возможность быть частью грандиозного и масштабного проекта.

Тина позирует в красном судейском кресле, облаченная в длинное платье по фигуре от одного из ее любимейших украинских брендов theCOAT. Верх наряда оригинально украшен россыпью мелких страз, а горловина отделана в виде роскошного ожерелья - сверкает и переливается в свете софитов! Плечи певицы открыты, что придает ее образу хрупкость и женственность.

"В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника. Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды Голоса країни. В этом и есть секрет канала и проекта - каждый самоотверженно верит и отдается всецело! Для меня Голос країни - это дело чести!" - призналась очаровательная судья вокального шоу.

Фото Тины неизменно вызвало шквал комплиментов. Поклонники наперебой восторгались ее нежным образом, не жалея приятных сравнений и теплых слов.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Тина, выглядите как настоящая принцесса! Просто замечательный образ!", "Очень нежный образ. Тиночка, конечно, королева", "Платье шикарное! Команда самая сильная! Ваше выступление невероятное!", "Очень красивая и очень нежный образ", "Украинская барби", "Королева Голоса, королева вечера и королева всей этой жизни", "Ты как Барби", - писали комментаторы, сравнивая ее с самой популярной куклой в мире, которая является эталоном женственности и красоты уже не одно десятилетие.

Устоять перед обольстительной красавицей не смог даже ее коллега Дзидзьо, который также оказался за кулисами проекта. Во время встречи перед самым выходом певицы на сцену он заявил, что "страшно любит" ее, за что получил скромный воздушный поцелуй.

Ранее Тина Кароль рассказала о рождении совместного клипа на песню с группой "Бумбокс" - "Безодня".