"Ух, какая миленькая": Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье

Настя Каменских в последнее время все чаще и чаще балует поклонников пикантными кадрами. Буквально на днях Настя покорила роскошными формами в откровенной черно-белой съемке для известного глянца. Певица опубликовала несколько кадров, позируя в абсолютно разных образах на фоне городского пейзажа. При этом каждый кадр по-своему откровенный и чувственный.

Затем последовал новый соблазнительный образ для съемок очередного эфира шоу Х-Фактор на телеканале СТБ. Тогда украинская исполнительница показала свой действительно блестящий образ – в необычном сверкающем костюме. Более того, Настя также надела короткий топ, который выглядывал из раскрыто жакета. Прическа - трендовый эффект влажных волос.

Новый день – новый пикантный образ. На этот раз Каменских показала себя в белоснежном нижнем белье. Так, на своей instagram-страничке Настя опубликовала фото – отражение в зеркале. На снимке Настя в белье, с зубной щеткой в руках, еще не накрашенная. Так что не сложно догадаться, что снимок был сделан утром.

Утреннее фото Настя решила сопроводить полезной информацией о своем распорядке дня. Певица подчеркнула, что любит рано вставать и ложиться спать в 10-11 вечера.

"Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу. Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям в рамках челленджа #обіцяюзаліто", - начала свой пост Настя.

Настя Камеснких в нижнем белье (фото: instagram.com/kamenskux)

В который раз Каменских уточнила, что просыпается она в 6 утра.

"Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы. Говорят, что заниматься спортом лучше всего утром из-за гормонов, которые выделяются в организме. В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел! Питаюсь тоже по четкому графику", - рассказывает Каменских.

"Если у меня нет поздних концертов, ложусь спать около 10-11 вечера, ведь давно доказано, что самые ценные часы сна с 10 до 4 утра!" – подытожила Настя.

Поклонники Каменских тут же принялись комментировать ее новый снимок:

"У Насти отличная фигурка"

"Ну нельзя быть красивой такой"

"Шикарна! У меня тоже все по графику, иначе обложки и ежедневники не приедут вовремя"

"Сладкая девочка)"

"Это здорово! Вы умничка!!! А я наверное лентяйка... хотя последние 6лет сил не хватает... с детками просто нереально соблюдать графики... Но они - это самое ценное в жизни"

"Ух какая милинькая"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских честно призналась, без чего не может жить. И вновь тема касалась ее распорядка дня. И ранних подъемов.