Чем удивит кинопремия Оскар 2020: умный бюстгальтер и услуги пластического хирурга

Считанные дни остались до главного кинособытия года – вручения 92-ой премии Оскар-2020, которую телеканал «Украина» покажет в прямом эфире в ночь на 10 февраля. Съемочная группа новостей «Сегодня» находится в Голливуде. В интервью каналу «Украина» голливудские звездные стилисты рассказали, какими нарядами будут удивлять селебритиз на красной дорожке, а журналисты раскрыли тайну, какие необычные подарки получат триумфаторы церемонии.

У легендарного кинотеатра Долби устанавливают декорации и уже расстелили красную дорожку. Именно по нему пройдут голливудские звезды. Сиять будут ярко, говорит стилист Тара Свеннен, ведь в моде – большие, массивные драгоценные украшения.

«Сейчас в тренде – надевать сразу несколько колец на один палец. Чем больше, тем лучше. Я начала с двух, а вы можете увеличить до пяти или шести», – рассказала звездный стилист Тара Свеннен.

А еще модники говорят, что стоит обратить внимание на подвески. Сейчас популярно надевать их задом наперед, так, чтобы кулон фактически свисал сзади по спине. Стилист Кэти Кейм убеждает – на красной дорожке мы увидим много блесток, объемных форм и разных цветов. Причем, наряды звезд будут поражать разнообразием оттенков и яркими сочетаниями.

Не меньше интрига и по поводу мужских костюмов. И хотя большинство наденет традиционные черные смокинги, стилисты ждут, что на этот раз придумают голливудские модники. Скажем, на прошлогоднем Оскаре звезда «Аквамена» Джейсон Момоа надел розовый костюм, а актер Билли Портер любит удивлять публику своими экстравагантными платьями и шляпами. Стилист Роберт Остин говорит, что на мужчинах будет много аксессуаров – не только браслеты или кольца, но и к примеру броши.

Удивлять будут не только звезды, но и организаторы премии. Журналистам новостей «Сегодня» удалось узнать, что каждого номинанта в главных категориях – за лучшую роль и режиссуру – ожидает подарочный набор стоимостью 215 тысяч долларов. Счастливчики получат круиз на роскошной яхте, годовой абонемент на услуги брачного агентства и пластического хирурга, умный бюстгальтер, который сам определяет размер груди, и даже специальную медицинскую систему для сбора мочи.

Почему такой несколько странный выбор сделали организаторы – не объяснили. В прошлом году от подарков, среди которых был отпуск в Греции и товары из каннабиса, отказалась только одна актриса Гленн Клоуз, и попросила их передать на благотворительность. Среди нынешних претендентов на Оскар 2020 не отказался никто. А кто собственно получит заветные статуэтки – узнаем совсем скоро. Эксклюзивная трансляция церемонии премии Оскар на телеканале «Украина» стартует в ночь на понедельник, 10 февраля, в 1:30.

Как сообщалось ранее, ведущими ночи Оскара на телеканале «Украина» будут звезды программы «Зірковий шлях» – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Комментировать грандиозное событие будет ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер, который уже 5 лет подряд комментирует церемонию в прямом эфире канала «Украина». Украинских зрителей познакомят с лентами-номинантами на Оскар, а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о подготовке к масштабному событию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, ярких звездных появлениях и трендах последних годов.

В этом году за главный Оскар-2020 в номинации «Лучший фильм» будут соревноваться девять кинолент: «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды…в Голливуде», «Паразиты».

В категории «Лучший режиссер» представлены Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Пон Чжун Хо («Паразиты»).

За первенство в номинации «Лучшая женская роль» сразятся актрисы Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»).

За статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» поборются актеры Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

Смотрите прямую трансляцию 92-й церемонии вручения премии Оскар 2020 в ночь с 9 на 10 февраля с 1:30 на телеканале «Украина».