Удачный "Новий рік": группа ТІК неожиданно поменяла солиста (видео)

Фото: Пресс-служба коллектива

Остался ли в группе Виктор Бронюк? Узнавайте из нового клипа

Накануне Нового года Лучшая Праздничная Группа Украины ТІК меняет солиста на... солистку? Вместо Виктора Бронюка лидером музыкантов станет жена продюсера группы – блондинка с DIZEL show. Вашему вниманию – видео на праздничную песню "Новий рік".

Похоже, 2020-и действительно НОВЫЙ для ТІК. В новом клипе продюсер Лучшей Праздничной Группы Украины – Олег Збаращук хочет перемен в коллективе, который насчитывает уже более 14 лет. Однако Виктору Бронюку эта мысль не нравится. И все же он соглашается на кастинг с целью найти еще одного солиста, точнее – солистку.

Чем закончился Финал национального отбора на "ТІКобачення"? Остался в группе Виктор Бронюк? Ответ на этот вопрос попытался дать Роман Веркулич, режиссер видео на праздничную песню от ТІК – "Новий рік".

ТІК - НОВИЙ РІК

Стоит отметить, что это не первое появление продюсера ТІК в клипе подопечных. Несколько лет назад Олег Збаращук удивил своим экстравагантным образом в видео Емочка.

Во второй раз появилась в музыкальной видеоработе группы и звезда DIZEL show – Яна Глущенко, по совместительству – жена Олега Збаращука. До этого блондинка сыграла главную роль в клипе "АЛЬО-НА"!

Так почему в этой веселой компании Виктору Бронюку снятся кошмары? Ждать ли изменений в составе ТІК в следующем году?

Ответ – в новом видео ТІК на праздничную песню "Новий рік".

Как известно, ТІК по праву считают Лучшей Праздничной Группой Украины. На самом деле народным коллективом с наибольшим количеством концертов на территории нашего государства.

Песни группы ТІК поют все – от домохозяйки до высокопоставленного чиновника. Ведь именно в этих песнях чувствуется настроение украинского народа.

ТІК – это новые хиты Новий рік, Злива, Волошки, Циклони, Емочка, АЛЬО-НА!, Робот та перевірені часом народні блокбастери – Олені, Вчителька, Апрєль, Прощайте, дівчата, Свєта, Сірожине пірожине, Чоловіче щастя, Не цілуй, Гуляй, народ!, Біла хмара, чорна хмара, Люби ти Україну! и другие.