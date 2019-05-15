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"Удачная копия мамочки": Потап с сыном умилили кривляющимися фото


Поклонники принялись спорить, на кого похож Андрей

Потап постоянно балует своих поклонников фото с 10-летним сыном Андреем. На instagram-страничке украинского рэпера можно увидеть, как отец и сын проводят время вместе. И проводят они его очень весело. К примеру, как это показал Потап на целой серии фото, опубликованных недавно.

Так, на серии снимков 38-летний Потап позирует с сыном Андреем. При этом отец и сын мило дурачаться – кривляются, снимая селфи.

"Морды", - лаконично подписал фото Потап.

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

При этом поклонники рэпера поспешили его исправить, мол, не "морды", а "мордочки". Как всегда, в комментариях стали появляться "споры" о том, на кого же больше всего похож мальчик.

Все же большинство высказались, что Андрей похож на маму – Ирину Горовую.

  • "На маму похож мальчик"
  • "Сыночек - очень удачная копия мамочки!"
  • "Похож на маму"
  • "Это же надо так на маму быть похожим"
  • "Сына - просто копия папы в этом возрасте!"
  • "Видно, что родственнички))"
  • "С этого ракурса вы очень похожи"
  • "Как капли воды, одинаковые братаны"
  • "Очень симпатишные мордашки!"
  • "Практически одно лицо!!! Красавчики!!!"
  • "Прикольные мардашки получились"
  • "Разве это так? Это же мордашечки, милашечки"
  • "Кривляшки, хаха, прикольные такие"
  • "Самое лучшее фото, которые я видела!"
  • "Все пацаны любят кривляться!"
  • "Потаповцы))"

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что Потап и продюсер Ирина Горовая развелись еще в 2014 году. О причинах расставания пара особенно не распространялась. Развод прошел очень тихо, без скандалов. Примечательно, что Потап и Ирина хорошо общаются до сих пор. Отец часто видит сына и проводит с ним время.

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.

Зато по последней информации стало известно, что свидетельницей на свадьбе может выступить Ирина Горовая! Более того, именно к предстоящем торжеству певица и рэпер так активно тренируются и худеют.

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