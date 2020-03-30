Учеба и готовка: как дети Анджелины Джоли проводят карантин из-за коронавируса

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

К частной жизни голливудской дивы подобраться сложно

Разгар эпидемии из-за вспышки коронавируса во всем мире накладывает свой отпечаток и на привычную жизнь всемирно известных звезд. К слову, украинские селебритис также пытаются хоть как-то выйти из ситуации, записывая различные фото и видео своих «хроник карантина». Однако есть знаменитости, которые и обычное время не спешат показывать свою личную жизнь. А во время карантина — и подавно. К примеру, Анджелина Джоли. Однако журналистам издания Е! удалось выведать, чем во время карантина занимаются дети Анджелины Джоли и Брэда Питта: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс-Тьен, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло, и 11-ти летние близнецы Нокс и Вивьен. Звездные дети также находятся в социальной изоляции.

Особенно журналистов интересовал вопрос, позволяет ли в это время Джоли видеться с детьми Питту.

«Все дети дома, с Анджелиной, но они продолжают регулярно видеться с Брэдом, который навещает их», — рассказывает изданию Е! источник, близкий к семье.

20 марта корейский университет Йонсей, в котором учится старший приемный сын Анджелины и Брэда Мэддокс, объявил, что до апреля этого года будет проводить свои занятия онлайн. Это решение связано со всемирным карантином из-за COVID-19. К слову, на днях Мэддокс прилетел из Южной Кореи в США, домой к маме. Дома парень не только продолжит учебу онлайн, но также планирует взяться за изучение новых языков — корейского и русского.

Младшие братья и сестры первокурсника также вынуждены продолжать учебу удаленно.

«Они успешно справляются со школьной программой, практикуются в изучении иностранных языков, играют на музыкальных инструментах. Также играют в настольные игры и помогают готовить обед», — делится инсайдер информацией. Он отметил, что для большой семьи Джоли «это не является чем-то непривычным». Выяснилось, большинство детей Джоли-Питта изучают школьную программу у себя дома с частными репетиторами.

Скриншот поста: instagram.com/moodlove.1

Источник добавил, что Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен любят проводить время со своими родителями и оставаться дома. «Они проводят много времени в семье просто гуляя вместе, либо просматривая фильмы».

Временная социальная изоляция, которую Джоли пропагандирует среди общественности, вовсе не единственное ее занятие во время пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что звезда фильма «Малефисента» пожертвовала 1 миллион долларов некоммерческой организации «No Kid Hungry», которая закупает школьные обеды. Ведь дети в США из-за карантина не могут посещать образовательные учреждения. А для многих из них школьные обеды были жизненно важными.

«На этой неделе более миллиарда детей не посещают школу во всем мире из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса», — сообщила изданию Е! Джоли.

«Многие дети зависимы от школьных социальных программ, которые включают в себя заботу об их здоровье и питании. Около 22-х миллионов детей по всей Америке вынуждены полагаться на государственную продовольственную поддержку. Я верю, что организация «No Kid Hungry» предпримет всевозможные меры, чтобы все дети нашей страны получили заботу и внимание во время этих трудных времен», — высказалась известная актриса-филантроп.

Джоли не одинока в своих благотворительных усилиях. К примеру, Дом моды Ralph Lauren пожертвовала 10 млн долларов для борьбы с коронавирусом. А в эти выходные стало известно, что знаменитая соул-певица Рианна такжеиРиа

пожертвовала 5 млн долларов личных средств в поддержку глобальных усилий по преодолению кризиса в сфере здравоохранения.