Участник шоу "Топ-модель по-украински" Дима Сукач впервые рассказал о своей девушке (фото пары)

Дима Сукач и Таисия Аускайте

Первый шаг сделала именно Таисия

Сердце Димы Сукача, красавчика из первого сезона реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале, занято. Кто же смог добиться внимания парня, по которому сохнет не один десяток поклонниц? Если ты сходишь с ума по Диме Сукачу, то у нас плохие новости... Он влюблен и уже живет вместе с девушкой.

– Ее зовут Таисия Аускайте. Она не модель, – рассказал Дима. – В октябре мы списались в Instagram, встретились, и случилась искра. А через неделю съехались. И вот уже живем вместе. Я познакомил ее со своими родителями на Новый год, а недавно познакомился с ее мамой.

Дима Сукач и Таисия Аускайте

Кстати, инициатором отношений ребят стала Тая.

– Впервые она написала мне еще в мае, – продолжил Дима. – Там такая история забавная (смеется). Мне много девушек пишут в директ, и она поначалу обратилась как-то по-детски. Сбросила фотку своего брата и спросила, сможет ли он стать моделью. Я как вежливый человек сказал, что не знаю, и после этого мы прекратили общение. А в октябре она второй раз написала: «Привет, давай сходим на кофе. Я тебя приглашаю». Настроение и звезды совпали. Что интересно: в июне мне делали расклад на картах Таро и предсказали большую горячую любовь. Я в это не верил, а после того, как мы сошлись, мама вспомнила об этом предсказании. Был в шоке.

Съехаться через неделю знакомства и жить вместе уже три месяца – серьезный шаг. Пара довольна этим решением.

– До встречи с Таей я никогда не жил с девушкой, и до нее у меня три года не было отношений. А тут все так резко. Я доволен. Мы уже поменяли вторую съемную квартиру, недавно переехали. И все шикарно, ладим. Для меня это идеальный человек.

Так и хочется написать – счастья молодым!

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