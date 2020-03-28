Убирайся вон: сестры Ким и Кортни Кардашьян жестко подрались прямо во время шоу (видео)

Зрители шоу «Семейство Кардашьян», которое выходит с 2007 года, уже привыкли, что Ким Кардашьян постоянно конкурирует со своими сестрами. Но фанаты звездного реалити и подумать не могли, какого накала достигнет конфликт между Ким (39 лет) и ее старшей сестрой Кортни Кардашьян (40 лет). В провокационном эпизоде светские львицы решали конфликт кулаками. А Ким дала сестре пощечину и заявила, чтобы та «убиралась вон».

Всё началось, когда сестры (Ким, Кортни и Кендалл Дженнер) обсуждали, что Кайли Дженнер слишком больна, чтобы лететь в Париж на показ мод. Уточним, что Неделя моды в Париже состоялась в начале марта.

Ким прокомментировала, что на месте Кайли, она все равно бы пошла работать — независимо от состояния. «Если бы я была на смертном одре, я бы все равно довела дело до конца» – сказала Ким. «Нас так воспитала мама… Когда я или Хлои, допустим, болеем, мы все равно ответственно относимся к работе… А тебе, Кортни, наплевать на это».

Именно после этой фразы, ситуация накалилась.

«Вы так говорите, словно мне на все наплевать. Эта установка укоренилась в ваших головах. Нет, нет, нет, я сейчас буквально выбью из вас эти убеждения».

Именно тогда Кортни начала наносить удары руками по Ким, что только усилило их ссору.

Во время неожиданной стычки присутствовали младшие Хлои и Кендалл. Хлои пыталась хоть как-то разъединить сестер, однако они были на эмоциях. По итогу Ким дала пощечину Кортни!

Драка Ким и Кортни Кардашьян

Отметим, что этот выпуск был записан еще в феврале 2020. С тех пор Ким и Кортни успели сделать на своих Instagram –страничках немало постов вместе. Так, интересен тот факт, что всего две недели назад Ким опубликовала совместную фотографию с Кортни у себя в Instagram. На фото, девушки позируют в облегающих латексных костюмах. Что говорит о том, что сестры уже помирились и нашли общий язык после громкого скандала.

«Ты – соус барбекю для моей медовой горчицы!» – подписала пост Ким.

Однако Кортни остается непоколебимой и заявила в своём твиттере о том, что покидает шоу «Семейство Кардашьян». После выхода эпизода в эфир, один из фанатов написал в твиттере: «Кортни просто нужно бросить это проклятое шоу! Из-за нее не хочу его больше смотреть». На что получил лаконичный ответ: «Я уже. Всем пока».

Несмотря на обострившуюся напряженность в отношениях между сестрами, а также неоднократные высказывания Кортни о том, что она собирается двигаться дальше и заниматься чем-то другим, продюсеры шоу до сих пор не подтвердили её уход. Вполне возможно, что этот конфликт был создан искусственно для повышения драматического эффекта на телешоу.

Фанаты практически уверены в том, что Кортни Кардашьян не сможет выйти из шоу, которое обогатило ее и сделало знаменитой. Конечно, тяжело выдерживать психологическое давление в постоянной конкуренции с собственными сёстрам, но она слишком любит свой образ жизни, чтобы вот так легко попрощаться с ним.