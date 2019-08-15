"У нас самая красивая страна": Осадчая, Кошевой, Сеничкин и другие звезды рассказали о "местах силы"

Катя Осадчая отметила, что очень любит Карпаты. А место, где прошло ее детство - база отдыха под небольшим поселком в Черниговской области, ее "место силы". Об этом украиснкая телеведущая рассказала в проекте телеканала "1+1", который посвящен 28-й годовщине Независимости Украины (отмечают 24 августа). Ведущие "1+1" снялись во вдохновляющем ролике и поздравили страну с праздником. Среди живописных пейзажей звезды канала рассказывают о своих родных местах.

"Каждый из нас ‒ частичка Украины. С днем ​​рождения, родная", ‒ обращаются ведущие в праздничном ролике.

Кроме этого, звезды "1+1" поделились любимыми местами отдыха и силы в Украине.

Так, ведущая проектов "Голос країни", "Світське життя" и "Вечір прем’єр" Катя Осадчая призналась, что ее привлекают места, связанные с детством.

"Я очень люблю Карпаты, могу бесконечно смотреть на Днепр и Десну. Храню в памяти и сердце место, где прошло мое детство ‒ это база отдыха под небольшим поселком в Черниговской области, вблизи реки Десна. Прошлым летом поехала туда, чтобы вспомнить детские годы. К сожалению, там сейчас все запустили, но я мечтаю, что в свое время к этой базе придут инвестиции, и там сделают небольшой курорт. Мне кажется, что у нас самая красивая страна. То, чем мы богаты, ‒ морем, горами, лесами, полями ‒ надо популяризировать и превращать в туристическую Мекку", ‒ рассказала телеведущая.

Катя Осадчая (фото: прес-служба)

Местами силы поделился Аким Галимов, автор и продюсер документального цикла "Україна. Повернення своєї історі" и нового исторического детектива "Таємниці великих українців", премьеру которого зрители "1+1" увидят уже скоро:

"Люблю Бахчисарай в Крыму ‒ это удивительное и очень особенное для меня место. Здесь красота сочетается с величественной историей и несокрушимым духом. Если нуждаюсь в перезагрузке, отправляюсь в Жолкву во Львовской области, недалеко от польской границы. Жолква ‒ это королевский город".

Аким Галимов (фото: пресс-служба)

Актер студии"Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что его вдохновляют всем известные места:

"Думаю, что никогда не перестану снова и снова возвращаться во Львов и Одессу. Эти города обладают особой атмосферой, забирают усталость, а взамен дарят незабываемые впечатления".

Евгений Кошевой (фото: пресс-служба)

Оказались похожими предпочтения и мнения относительно отдыха в Украине у ведущих популярного утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

"Я обожаю Киев. Выхожу в любое живое, людное место и дышу полной грудью", ‒ поделился Егор Гордеев.

В любви сразу к нескольким регионам признался Руслан Сеничкин: "Место силы ‒ Карпаты, если хотите в горы, соскучились по морю, отправляйтесь в Одессу, Кировоград очарует бескрайней степью, а самые глубокие и таинственные леса ждут вас на Слобожанщине".

Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба)

К словам Руслана присоединилась Неля Шовкопляс: "Море, горы, леса, степь. Нет одного лучшего места. Оно везде. Там, где тебе хорошо именно сейчас".

Для перезагрузки выбирает горы и Людмила Барбир: "Моя колыбель ‒ Карпаты, там я восстанавливаю гармонию в себе. Каждый кусочек земли дает силу, главное ее взять".

Напомним, ранее загорелая Катя Осадчая умилила сеть семейными фото из Турции. Телеведущая поделилась счастьем с мужем и сыном.

А вот Евгений Кошевой назвал комедию, которая точно поднимет настроение!