"У нас нет личной жизни": Регина Тодоренко решилась на откровенное признание

Регина Тодоренко и Влад Топалов успели познать все прелести родительства. Телеведущая призналась, что сейчас у их сына Михаила режутся зубы, поэтому его звездные родители не могут выспаться. Звезда "Орла и Решки" полноценно не отдыхала целых пять дней и просто мечтает о беззаботном сне. Также Регина решилась на еще одно личное признание. В сториз Instagram она поделилась радостным событием для их семьи.

Ведущая сообщила, что сыночку Мише исполнилось девять месяцев. Хоть малыш и доставляет родителям немало хлопот, это приятные заботы, за которые они ему благодарны. Регина вела запись из салона авто, в то время как Влад был за рулем. Он охотно подтверждал все слова жены, сказанные ею на камеру.

"Сейчас я хочу поздравить своего мужа с величайшим событием в нашей жизни. Ровно девять месяцев назад у нас появился прекрасный человек, из-за которого мы не спим, у нас нет свиданий, у нас нет никакой личной жизни. Зато мы самые счастливые родители в мире, мне кажется. Мы, правда, очень счастливы. Хочу сказать тебе – спасибо огромное за эти недосыпанные ночи. И я люблю тебя!" - обратилась растроганная молодая мама к сыночку.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Этим летом Регина Тодоренко приехала в родную Одессу с сыночком. Она гуляла с малышом по улочкам Южной Пальмиры, дышала морским воздухом, встречалась с друзьями детства и юности, а также наслаждалась украинской домашней кухней.

Телеведущая не упустила возможность поздравить Одессу с Днем города и показала фото с романтичном образе с маленьким Мишей.