"У меня проблема!" Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы

Маша Полякова не только внешне очень похожа на свою маму Олю Полякову, но и решила пойти по ее стопам. Юная будущая певица посещает уроки музыки и усердно занимается вокалом. Маша даже призналась, что не прочь попробовать свои силы в песенном талант-шоу, но пока ей не позволяет возраст. Она увлекается блогерством и выкладывает фото и короткие ролики в Instagram. Так, в последнем видео она с ужасом пожаловалась на маму и ее новое увлечение.

Маша буквально прокричала в камеру, что Суперблондинка освоила популярную молодежную соцсеть TikTok, с помощью которой можно создавать короткие видео с музыкой и различными эффектами.

"Ребята, у меня проблема. Моя мама зарегистрировалась в "ТикТоке". Помогите!" - схватившись за голову, сообщила девочка.

В подписи под роликом она попросила Олю бросить новое увлечение. "Вернись с "ТикТока" - написала Маша, пока довольная артистка на заднем фоне записывала очередное музыкальное послание.

В комментариях подписчики девушки с юмором подошли к ситуации, а некоторые стали сочувствовать Маше.

Держись

Сочувствую

А почему ты думаешь, что все так печально?

Мама супер

Ооо, так твоя мама ещё й тиктокером будет

Это беда!

Минус мама

Скриншот комментариев

В сториз девочка также решила ответить на вопросы поклонников. Так, она сообщила, что скорее всего свяжет свою жизнь с пением, а не модельным бизнесом, ведь очень любит поесть. Маша отметила, что ее любимыми школьными предметами является история и английский язык. 14-летняя дочь звезды ходит в спортзал три раза в неделю, а иногда даже на выходных, а вот от вопроса о парне она попыталась уклониться.

Ранее Оля Полякова покорила стальным прессом с кубиками и поделилась радостной новостью.