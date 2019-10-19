"Ты так опасна!" Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в "страстном" наряде

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица неустанно будоражит поклонников эффектными образами

Тина Кароль ежедневно радует поклонников фото в различных образах и эффектных нарядах. Посты поп-дивы в Instagram появляются на ее страничке как минимум раз в день, а то и сразу по нескольку штук в течение суток! Каждый выход в свет – новый запоминающийся лук, подчеркивающий красоту и индивидуальность звезды. Так, по хорошей традиции, на новом снимке Тина красовалась в изысканном красном платье-футляре по фигуре.

Наряд певицы принадлежит известному французскому бренду Roland Mouret. Кстати, платья от дизайнера предпочитают Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли, Блейк Лавли, Дженнифер Гарнер, Эмили Блант и даже Меган Маркл.

Тина выбрала красное платье-футляр с оригинальным элементом – небольшим вырезом в области ключицы. Ее макияж был как всегда с акцентом на губы – на этот раз мейкап в стиле омбре придал образу большей эффектности.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка отметила автора снимков – им оказался ее пиар-менеджер Павле Орлов. Фото в полутьме с игрой света вышли весьма выразительными.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонникам трудно было сдерживать свое восхищение, поэтому они решили задарить Тину комплиментами.

Девушка в красном! Ты так опасна!

Тина ты очень красивая

Очень красивое платье

Элегантность

Красотка

Супер

Ты прекрасна, спору нет, в этом платье, просто супер!

Шикарная

Ау, как горячо

Стильная, гламурная, модная, красивая, обврожительная!

Какая стройная!

Платье бесподобное

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.