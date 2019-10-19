"Ты так опасна!" Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в "страстном" наряде

Певица неустанно будоражит поклонников эффектными образами
Тина Кароль ежедневно радует поклонников фото в различных образах и эффектных нарядах. Посты поп-дивы в Instagram появляются на ее страничке как минимум раз в день, а то и сразу по нескольку штук в течение суток! Каждый выход в свет – новый запоминающийся лук, подчеркивающий красоту и индивидуальность звезды. Так, по хорошей традиции, на новом снимке Тина красовалась в изысканном красном платье-футляре по фигуре.
Наряд певицы принадлежит известному французскому бренду Roland Mouret. Кстати, платья от дизайнера предпочитают Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли, Блейк Лавли, Дженнифер Гарнер, Эмили Блант и даже Меган Маркл.
Тина выбрала красное платье-футляр с оригинальным элементом – небольшим вырезом в области ключицы. Ее макияж был как всегда с акцентом на губы – на этот раз мейкап в стиле омбре придал образу большей эффектности.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Артистка отметила автора снимков – им оказался ее пиар-менеджер Павле Орлов. Фото в полутьме с игрой света вышли весьма выразительными.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонникам трудно было сдерживать свое восхищение, поэтому они решили задарить Тину комплиментами.
Скриншот комментариев
Напомним, что Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.