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"Ты так опасна!" Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в "страстном" наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.10.2019 - 13:05
"Ты так опасна!" Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в "страстном" наряде
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица неустанно будоражит поклонников эффектными образами

Тина Кароль ежедневно радует поклонников фото в различных образах и эффектных нарядах. Посты поп-дивы в Instagram появляются на ее страничке как минимум раз в день, а то и сразу по нескольку штук в течение суток! Каждый выход в свет – новый запоминающийся лук, подчеркивающий красоту и индивидуальность звезды. Так, по хорошей традиции, на новом снимке Тина красовалась в изысканном красном платье-футляре по фигуре.

Наряд певицы принадлежит известному французскому бренду Roland Mouret. Кстати, платья от дизайнера предпочитают Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли, Блейк Лавли, Дженнифер Гарнер, Эмили Блант и даже Меган Маркл.

Тина выбрала красное платье-футляр с оригинальным элементом – небольшим вырезом в области ключицы. Ее макияж был как всегда с акцентом на губы – на этот раз мейкап в стиле омбре придал образу большей эффектности.

&quot;Ты так опасна!&quot; Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в &quot;страстном&quot; наряде

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка отметила автора снимков – им оказался ее пиар-менеджер Павле Орлов. Фото в полутьме с игрой света вышли весьма выразительными.

&quot;Ты так опасна!&quot; Тина Кароль взбудоражила волнующими изгибами в &quot;страстном&quot; наряде

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонникам трудно было сдерживать свое восхищение, поэтому они решили задарить Тину комплиментами.

  • Девушка в красном! Ты так опасна!
  • Тина ты очень красивая
  • Очень красивое платье
  • Элегантность
  • Красотка
  • Супер
  • Ты прекрасна, спору нет, в этом платье, просто супер!
  • Шикарная
  • Ау, как горячо
  • Стильная, гламурная, модная, красивая, обврожительная!
  • Какая стройная!
  • Платье бесподобное

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.

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