"Ты любовь моя!" Джамала растрогала романтичным фото с мужем в Грузии

Украинская певица Джамала не сидит на месте – она с удовольствием путешествует по работе, а редкие моменты семейных поездок считает за счастье. Впрочем, на майские праздники многие украинские звезды решили не засиживаться дома, а отправились на отдых – кто-то в Европу, а кто-то нежится на пляже в теплых краях. Джамала же выбрала Грузию – место, которое артистка любит всей душой. Трогательным романтическим кадром в нежных объятиях любимого мужа Бекира Сулейманова она поделилась в Instagram.

Джамала заинтриговала заявлением о том, что приехала в Тбилиси не просто так, а по работе, она предвкушает новые встречи и знакомства, чему несказанно рада, но больше всего ее растрогало общение с друзьями.

"Грузия, ты любовь моя! Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять Марину Карпий и Джиджи Дедаламазишвили, поцеловать, затискать тысячу раз Николаса, помчать на студию... Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже!" - пообещала звезда.

Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки разделили ее восторг по поводу гостеприимной и живописной Грузии, а также были впечатлены душевным фотосетом с мужем – даже через экран они ощутили теплоту и гармонию, царящую в паре.

"Да, Грузия - прекрасно! А кухня, а кухня!", "Дуже гарні!", "Найкраща пара!", "Нечто больше, чем просто любовь", "Вау, как красиво, и ты, и муж", "Прекрасні!", "Супер! Отлично провести это время, с пользой и удовольствием и хорошей погоды", - писали комментаторы.

Ранее Джамала показала музыкальные таланты маленького сыночка Эмира-Рахмана. Недавно малышу исполнился годик и его звездная мама, наконец-то, окрыла поклонникам лицо ребенка.

Напомним, что Джамала покорила сеть танцевальными способностями годовалого сыночка под ее новую песню - "Solo".

Кстати, Джамала с маленьким Эмиром-Рахманом полюбовались благоухающими цветущими магнолиями.