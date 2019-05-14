"Ты же лопнешь": Леся Никитюк показала, как сладко нарушает диету (фото)

Леся Никитюк любит время от времени похвастаться своими вкусными обедами-завтраками. Телеведущая иногда отмечает, что ее можно назвать сладкоежкой. Несмотря на это, Никитюк находится в отличной форме. Ведущая ходит в зал и старается придерживаться здорового питания. Однако, иногда позволяет себе приятности.

Так, на своей instagram-страничке Леся Никитюк опубликовала серию новых "утренних" фото, на которых не только очередной стильный образ демонстрирует, но и вкусняшками хвастается. Никитюк устроила себе "праздник", угостившись латте, а также пирожными. При этом перед Никитюк видим целый "арсенал" сладостей.

"Мама, я покушала", - как всегда, с юмором подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк позволила себе нарушить диету (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, телеведущая выбрала очень стильный повседневный образ. На Никитюк – узорный короткий топ с длинными рукавами бежевого цвета, этот элемент гардероба выгодно подчеркивает плоский животик телеведущей. Также синие джинсы, лаконичные украшения, мейкап с акцентом на глаза и простая ежедневная укладка.

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новые фото:

"Не покушала, а як справжня україночка, понадкусювала))"

"Сразу видно - модель и красавица"

"Леся умничка! Уверена, что скушала только одну печенюшку, все остальное съели друзяки))"

"Все видно очень вкусно, но как потом фигура?"

"Кумедні фото) На правій руці помітила обручку, ти виходиш заміж?"

"Шикарная Леся)"

"Мне бы так каждое утро кушать"

"Леська, как ты остаешься в форме после таких тортиков?"

"Деточка, ты же лопнишь"

"Леся тебя надо немножко откормить, худенькая"

"Ну как ты такая стройная и все время тортики уписываешь?!"

"Кофточка к кофе!"

"Леся, какая ж ты умница!"

Напомним, что на выходных Никитюк отдыхала в родном городе - Хмельницкий. Где также встретила День Матери 12 мая. Телеведущая сделала много фото и видео со своей мамой Екатериной, которую нежно называет "моя Кэт". В честь своего приезда Никитюк даже устроила фотосессию с родными. Более того, особенное место на снимках Леси занимает ее любимчик - собачка Рафик.

На одном из таких фото Леся позирует, лежа на узорном покрывале. Интересно, что именно на этом снимке поклонники телеведущей перепутали ее с Сарой Джессикой Паркер.