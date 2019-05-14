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"Ты же лопнешь": Леся Никитюк показала, как сладко нарушает диету (фото)


Никитюк также показала стильный повседневный образ

Леся Никитюк любит время от времени похвастаться своими вкусными обедами-завтраками. Телеведущая иногда отмечает, что ее можно назвать сладкоежкой. Несмотря на это, Никитюк находится в отличной форме. Ведущая ходит в зал и старается придерживаться здорового питания. Однако, иногда позволяет себе приятности.

Так, на своей instagram-страничке Леся Никитюк опубликовала серию новых "утренних" фото, на которых не только очередной стильный образ демонстрирует, но и вкусняшками хвастается. Никитюк устроила себе "праздник", угостившись латте, а также пирожными. При этом перед Никитюк видим целый "арсенал" сладостей.

"Мама, я покушала", - как всегда, с юмором подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк позволила себе нарушить диету (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, телеведущая выбрала очень стильный повседневный образ. На Никитюк – узорный короткий топ с длинными рукавами бежевого цвета, этот элемент гардероба выгодно подчеркивает плоский животик телеведущей. Также синие джинсы, лаконичные украшения, мейкап с акцентом на глаза и простая ежедневная укладка.

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новые фото:

  • "Не покушала, а як справжня україночка, понадкусювала))"
  • "Сразу видно - модель и красавица"
  • "Леся умничка! Уверена, что скушала только одну печенюшку, все остальное съели друзяки))"
  • "Все видно очень вкусно, но как потом фигура?"
  • "Кумедні фото) На правій руці помітила обручку, ти виходиш заміж?"
  • "Шикарная Леся)"
  • "Мне бы так каждое утро кушать"
  • "Леська, как ты остаешься в форме после таких тортиков?"
  • "Деточка, ты же лопнишь"
  • "Леся тебя надо немножко откормить, худенькая"
  • "Ну как ты такая стройная и все время тортики уписываешь?!"
  • "Кофточка к кофе!"
  • "Леся, какая ж ты умница!"

Напомним, что на выходных Никитюк отдыхала в родном городе - Хмельницкий. Где также встретила День Матери 12 мая. Телеведущая сделала много фото и видео со своей мамой Екатериной, которую нежно называет "моя Кэт". В честь своего приезда Никитюк даже устроила фотосессию с родными. Более того, особенное место на снимках Леси занимает ее любимчик - собачка Рафик. 

На одном из таких фото Леся позирует, лежа на узорном покрывале. Интересно, что именно на этом снимке поклонники телеведущей перепутали ее с Сарой Джессикой Паркер.

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