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"Ты - бомба": Настя Каменских вызвала фурор новым образом в облегающей юбке и коже

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 09:56
"Ты - бомба": Настя Каменских вызвала фурор новым образом в облегающей юбке и коже
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских продолжает колесить по эфирам с презентацией песни "ELEFANTE"

Настя Каменских продолжает свой насыщенный “ТВ- и радио-марафон” по Мексике. Напомним, что пара улетела в эту страну ещё пару недель назад. В Мексике Настя и Потап буквально каждый день показывали своим поклонникам десятки фото и видео с отдыха. Конечно же, Каменских не отказывала себе в удовольствии показывать серию стильных летних образов, в том числе и в купальниках. После насыщенного отдыха Каменских и Потап не поспешили возвращаться в Украину. Как выяснилось, в Мексике у певицы запланирован полноценный пресс-тур по радиостанциям и ТВ-шоу! Для каждого такого выхода Настя готовит новый образ.

На днях Настя посетила редакцию модного издания EstiloDF. А также программу Televisa. Отметим, что “Гру́по Телеви́са” — мексиканский медиаконгломерат, крупнейший в мире среди испаноязычных стран и второй по величине в Латинской Америке после бразильского “Организасойш Глобу”.

&quot;Ты - бомба&quot;: Настя Каменских вызвала фурор новым образом в облегающей юбке и коже

&quot;Ты - бомба&quot;: Настя Каменских вызвала фурор новым образом в облегающей юбке и коже

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

На своей страничке в сети instagram Настя поспешила показать новый яркий образ для очередных эфиров. Исполнительница выбрала эффектный наряд в облегающей черной юбке с массивным цветочным принтом. Также образ дополняет трендовый черный топ из кожи, декорированный металлическими вставками. На ножках - черные босоножки на высокой шпильке.

“Спасибо большое за хорошее интервью, EstiloDF. Это была прекрасная беседа”, - подписала одно из фото Настя.

Конечно же, теплые слова Каменских подарила и студии Televisa!

Поклонники Насти поспешили прокомментировать ее новый стильный образ:

  • “Как всегда красотка”
  • “Настя лучше всех”
  • “Отпадный наряд”
  • “Ты - бомба”
  • “Какая же вы шикарная, вдохновляете”
  • “Вот это красотка!”

&quot;Ты - бомба&quot;: Настя Каменских вызвала фурор новым образом в облегающей юбке и коже

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее экс-жена Потапа Горовая честно призналась, общается ли их сын с Каменских.

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