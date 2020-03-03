Творим! Невеста Виктора Павлика в прозрачной блузе устроила креативный фотосет

Молодая невеста Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репьяхова активно готовится к свадьбе с возлюбленным и уже примеряет подвенечные платья. Также девушка не прочь поработать не только концертным директором певца, но и попробовать себя в качестве модели. Например, на новом видео на страничке Екатерины в Instagram она показала фрагмент фотосета, пообещав, что в итоге подписчиков ждет нечто креативное.

Девушка облачилась в прозрачную белую блузку с рукавом три четверти, а также трендовые в этом сезоне светлые джинсы "бананы", в качестве обуви она отдала предпочтение черным лаковым лоферам. Екатерина позирует у стены с желтым фоном, и не забывает проверять снимки, которые делает фотограф.

"Творили сегодня", - подписала она кадры, указав имя автора.

Кстати, недавно Еатерина вместе с о звездным возлюбленным отправилась в Новую Каховку на гастроли. Девушка прогулялась по местной набережной и призналась в любви городу. Кроме того, Екатерина решила рассказать историю своего яркого пестрого свитера. Оказывается, девушка приобрела его в городском секонд-хенде.

"Новая Каховка. Один из самых любимых наших городов с ВП. Он такой чистый, ухоженный и уютный. Любим, когда здесь проходят наши туры. Кто знает историю свитера, который на мне? Сразу скажу, он из новокаховского секондхенда", - подписала она видео, снятое на смотровой площадке.