Тушите пожар! Тина Кароль в полупрозрачном платье соблазнительно выгнулась на полу

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях устроила скандал на сцене в Одессе, вызвала фурор среди своих поклонников новыми пикантными кадрами. Исполнительница снялась в соблазнительной фотосессии, позируя в полупрозрачном наряде.
Горячими фото и видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.
36-летняя артистка предстала перед камерой в трендовом платье со "змеиным" принтом и босиком. Также Тина была с мокрыми волосами и макияжем с акцентом на глаза.
Кароль эротично позировала на полу, демонстрируя роскошные формы и соблазнительные изгибы тела. Отметим, что она появилась в кадре в полумраке под светом одного софита.
Тина Кароль позировала на полу в соблазнительных позах (фото: instagram.com/tina_karol)
Исполнительница выложила также видео, на котором запечатлен процесс пикантной съемки.
"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5 и 6 июля на Atlas Weekend", - прокомментировала горячие кадры певица.
Поклонники Тины сошли с ума от подобной красоты и забросали ее восторженными комментариями.
Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась тонкой талией и длинными ногами в эффектном летнем наряде из собственной коллекции.