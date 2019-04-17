"Цыганка Сэра": Слава из НеАнгелов вызвала споры в сети новым образом

Певица продемонстрировала модный лук
Слава Каминская, солистка известной украинской группы НеАнгелы, продолжает делиться с подписчиками новыми стильными фотографиями. Свой новый образ певица показала на странице в Instagram.
На новом фото Слава позирует в длинной юбке и оранжевом пиджаке на верх которого она надела темно-синее пальто с узорами. На ногах у певицы светлые кроссовки.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Пользователи сети неоднозначно восприняли такой образ певицы. Кто-то заценил ее лук, но есть и те, кому образ не понравился.
Напомним, что Слава Каминская раззадорила поклонников секси-фото, которое она выставила в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне.