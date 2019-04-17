"Цыганка Сэра": Слава из НеАнгелов вызвала споры в сети новым образом

Слава Каминская, солистка известной украинской группы НеАнгелы, продолжает делиться с подписчиками новыми стильными фотографиями. Свой новый образ певица показала на странице в Instagram.

На новом фото Слава позирует в длинной юбке и оранжевом пиджаке на верх которого она надела темно-синее пальто с узорами. На ногах у певицы светлые кроссовки.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Пользователи сети неоднозначно восприняли такой образ певицы. Кто-то заценил ее лук, но есть и те, кому образ не понравился.

Все, что было в шкафу, то и натянула;

Почему вы так безвкусно одеваетесь;

Прощай цыганка Сэра... а что? С юмором;

Слава шикарная, талантливая и девушка с юмором. Веселитесь ребята;

Стильно;

И деньги есть, и хорошие вещи есть, а вот вкуса к сожалению - нету!;

Шикарная женщина;

Супер кроссы;

Только туфлей нехватает;

Луки у вас всегда на высоте. Вам все идет;

Что-то всего много, кроссовки вообще не сюда;

Супер вкус одевания;

Мне кажется это очень не комфортно, такой наряд;

Кроссовки просто огонь;

Сейчас модно все натянуть на себя! И модный будешь;

Славочка, ты чудо.

Напомним, что Слава Каминская раззадорила поклонников секси-фото, которое она выставила в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне.