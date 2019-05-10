Цветы в постели: Леся Никитюк в белье заинтриговала утренним фото

Популярная шоувумен и телеведущая Леся Никитюк удивительным образом все успевает и восхищает поклонников не только юмором и энергией, но и своими преображениями. Она одинаково хорошо выглядит в спортивной форме на футбольном поле, как, например, во время недавней поездки в Испанию на матч в рамках чемпионата "Ла Лига", так и во время чувственных фотосессий, которыми она иногда балует поклонников. В этот раз Леди Ле появились перед ними в атласной ночной рубашке с кружевом и позировала прямо в постели. Своими пикантным снимком Леся поделилась в Instagram.

Внимание подписчиков также привлек букет цветов, который лежит рядом с ведущей. Теледива слегка улыбается, а ее естественный макияж с эффектом отсутствия косметики делает образ трепетным и нежным.

Леди Ле поинтересовалась, как начинается утро у ее подписчиков. Сама же она предпочитает просыпаться с музыкой.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Добрий ранок, сплюхи! У меня вопрос?! Что вы делаете когда просыпаетесь первым делом?

- 2 стакана воды?

- рассол?

- музычка?! А потом и вода и рассол и кофе и работа? У меня музыка", - призналась звезда.

Поклонники Леси поделились с ней своими утренними лайфхаками для бодрого дня, а также поинтересовались, от кого Леся получила букет, и одарили ее массой комплиментов.

"Красуня!", "Вау, ой, какое красивое фото", "Цветы в постель? А где кофе?", "Красивая Леся", "Яка ж ти на фото гарна!", "Класна фотка! Леся ти богиня!", "Восхитительная", "Секси гаряча жiнка", "Кто тебя фотографирует по утрам?", "Леся, вы такая красивая, нежная", "Вау, який класний букет!", "Букет - намек на нового жениха?" - спрашивали комменаторы.

Напомним, что Леся Никитюк назвала причину расставания с возлюбленным. Правда, теледива намекнула на то, что о финальной точке говорить еще рано.