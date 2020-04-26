"Ценный урок": Холостяк 9 встал на защиту Тодоренко после скандала со словами о насилии

Холостяк 9 Никита Добрынин, который с невестой раскрыли интимные подробности друг о друге и имя будущего сына, встал на защиту популярной телеведущей Регины Тодоренко после того, как она подверглась жесткой критике за свое интервью. Напомним, что Регина резко высказалась о насилии в семье и оправдала абьюз, свалив вину на жертву тирании. Позже она извинилась за свои слова.

Добрынин отметил, что его всегда волновал вопрос, почему мужчины так безжалостны по отношению к своим женщинам, а к совершенно чужим более внимательны и приветливы.

"Откуда такое жестокое убеждение, что наша любимая стерпит все? На свою любимую женщину можно срываться из-за отсутствия настроения, игнорировать ее вместе с интересами. Казалось бы, именно твоей женщине должно достаться самое лучшее, но нет. Все совершенно наоборот. Казалось бы, мы должны быть каменной скалой, лучшей защитой для своей женщины и детей. Оберегать любимую, создавая для нее комфортные и безопасные условия. Должны, но не все это понимаем", - написал Добрынин на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что не всегда и "слабый пол" бывает беззащитным. К примеру, масштабное исследование ситуации в Ираке показало, что мужчины там страдают от женщин даже чаще.

Никита Добрынин и Дарина Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В Турции уже после второго избиения супруга можно загреметь на срок от 3 до 6 лет. Во Франции девушка на протяжении года измывалась над своим бойфрендом: гасила о его кожу окурки, прикладывала к телу раскаленный нож, заставляла есть губки и запивать их жидкостью для мытья окон. В результате ей дали 18 месяцев условного заключения и штраф 200 тысяч евро.

"Домашнее насилие, как и любая безосновательная агрессия, не то что плохо, такое должно наказываться по всей жесткости закона. Все мы это давно понимаем. Ведь так? И вот тут прилетела история с Региной Тодоренко. Я ее хорошо знаю, не так чтоб лучшие друзья, но все же. И я хочу стать на ее защиту!" – написал Холостяк.

По его словам, Регина своим счастливым жизненным примером всем и так давно показала, что она за здоровое поведение, здоровые отношения с мужем. А то, что было в недавнем прямом эфире - не призыв к насилию, просто она не те слова вложила в свои мысли. При этом очень показательно, как в такой момент ведет себя окружение.

"Чем все эти злые комментарии со стороны медиа и хейтеров в сети лучше Регины? Чем добрее или мудрее? Я против насилия и я против травли. Из этой всей истории можно вынести очень ценный урок - мы, публичные люди, блогеры, не всегда здраво оцениваем ответственность за слова, которые произносим. Этому тоже нужно учиться, чтоб не повторять ошибок", - подытожил Добрынин.

Напомним, что Регина Тодоренко оправдалась за суждения о насилии в семье и предложила помощь.