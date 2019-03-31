"Целовался с другой": Анна Седокова смутила близкого мужчину откровениями

Популярная певица Анна Седокова радует поклонников не только горячими фотосессиями, всегда вызывающими бурное обсуждение в сети, но и новыми хитами, которые она буквально "штампует". Так, в ее репертуаре имеються и дуэтные композиции со знменитыми мужчинами, которые взрывают танцполы. Артистка показала фрагмент совместного выступления с российским рэпером и своим другом Алексом Свиком во время исполнения песни "Шантарам" и отставила для него откровенные признания, смутившие исполнителя.

Анна появилась на сцене в оригинальном откровенном наряде – топе и штанах с заниженной талией, которые явили взору белье артистки. Она дополнила лук латексными черными перчатками.

"И хотя уже через час на этой сцене ты Alex Svik и уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе за наш "Шантарам". Петь ее с тобой на одной сцене - невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я. Может и я с кем-то там поцелуюсь", - написала Седокова, намекая на номер Алексея с Ольгой Бузовой.

Коллегу певицы такие отровения несколько смутили. "Ну, Ань", - написал он, сопроводив послание смайлами.

Фото: Анна Седокова и Alex Svik (instagram.com/annasedokova)

Поклонники присоеденились к обсуждению и признались, что яркое выступление артистов вызвало у них восторг, а также оценили по достоинству фигуру звезды.

"Как мило! А песня просто огонь", "Анечка! Вы шикарна! Формы - шикарны!", "Как всегда на высоте", "Аня , вы просто невероятная", "Вы крутые с Лешей, записывайте ещё песни вместе, было жарко", "Какие крутые вы! Любимейшая песня", "Красавцы! Отличный дуэт!", - писали комментаторы.

Ранее Анна Седокова похвасталась своим сыночком Гекотором, рассказав о его мужском характере.

Кстати, Анна Седокова показала огромный букет цветов и порассуждала о жизни.

К слову, Анна Седокова вызвала восторг нарядом с леопардовым принтом.