"Царица пустыни": Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар решила набраться сил перед новым театральным сезоном, где она будет восхищать зрителей своей грациозностью. Кроме того, танцовщица вновь сядет в кресло звездного судьи в новом сезоне проекта Танцы со звездами, так что осень ей предстоит насыщенная. Сейчас же она набирается новых впечатлений и расслабляется в США.

На своей странице в Instagram Кухар поделилась эффектным фото, которое вызвало восторг ее фанатов. На живописном кадре балерина позирует в пустынном заповеднике возле Лас-Вегаса. Она выбрала для прогулки удобный, но стильный наряд - бежевые шорты и майку, а также черную ковбойскую шляпу, которая добавляет образу особой изюминки.

"Думай обо мне, моя Сахара......пью тебя и не могу напиться...... Первая остановка в Лас-Вегасе, заповедник Red Rock!" - прокомментировала Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики осыпали танцовщицу комплиментами, заявив, что ей очень идет подобный образ.

Вау, очень красиво

Супер!

Царица пустыни)))

Только я жду фоток с казино в лас вегасе?

Мне нравится очень красиво!!! Класснючая!!! Классная!!! Крутая!!!

Какая же ты

Вам личить образ! Гарного відпочинку

Клеопатра из Украины!!

Старый Дикий Запад ), Катерина прекрасна в любом месте и любое время) украшает все собой!

Шляпа клевая конечно, но черный цвет не лучший выбор в жару)

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением в цыганку. В таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.

Кроме того, Екатерина Кухар не перестает удивлять кадрами с балетных постановок, так, недавно она произвела фурор в сети пластичным фото.

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