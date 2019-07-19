"Царица пустыни": Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса

Знаменитая балерина отправилась на отдых в США
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар решила набраться сил перед новым театральным сезоном, где она будет восхищать зрителей своей грациозностью. Кроме того, танцовщица вновь сядет в кресло звездного судьи в новом сезоне проекта Танцы со звездами, так что осень ей предстоит насыщенная. Сейчас же она набирается новых впечатлений и расслабляется в США.
На своей странице в Instagram Кухар поделилась эффектным фото, которое вызвало восторг ее фанатов. На живописном кадре балерина позирует в пустынном заповеднике возле Лас-Вегаса. Она выбрала для прогулки удобный, но стильный наряд - бежевые шорты и майку, а также черную ковбойскую шляпу, которая добавляет образу особой изюминки.
"Думай обо мне, моя Сахара......пью тебя и не могу напиться...... Первая остановка в Лас-Вегасе, заповедник Red Rock!" - прокомментировала Екатерина.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Подписчики осыпали танцовщицу комплиментами, заявив, что ей очень идет подобный образ.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением в цыганку. В таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.
Кроме того, Екатерина Кухар не перестает удивлять кадрами с балетных постановок, так, недавно она произвела фурор в сети пластичным фото.
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